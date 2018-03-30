Bakan'dan Çiftlik Bank açıklaması
Binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank ile ilgili açıklama yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, muhalaefetin konu ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bir takım şikayetler gelmeye başlayınca biz arkadaşlarımıza talimat verdik. Müfettişlerimiz burada insanların dolandırılabileceğini ifade edince bizler vatandaşlarımızı bilgilendirdik" dedi.
TRT
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