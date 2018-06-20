Bakan'dan ev ödevi açıklaması
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklamayı yaptı ve bundan sonra hiçbir öğretmenin öğrencisine ev ödevi vermeyeceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bundan sonra hiçbir öğretmenimiz, öğrencisine ev ödevi vermeyecektir. Öğrencilerimizin dikkatlerini daha çok derse yoğunlaştırmalarını, konuyu derste öğrenmelerini istiyoruz. İnanıyoruz ki çocuklarımız da okulda, sınıfta öğrendiklerini eve gittiklerinde tekrarlayacaklar, öğrendiklerini daha da pekiştireceklerdir. Bundan sonra ezber olmayacak, eski dershane eğitim usulleri tekrar edilmeyecek. Tam gün eğitime geçen okullarımızda öğle yemeklerini Bakanlık olarak biz karşılayacağız" dedi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi
56 ülkedeki 90 temsilcilikte oy verme işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.
Bakan: Özal'ı limonata ile zehirlediler
Bakan Eroğlu, eski cumhurbaşkanı Turgut Özal ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Türk askeri Menbiç mahallelerinde
Türk askerinin Menbiç'in dış kesimindeki mahallelere girdiği öğrenildi.
Erdoğan: Bedelli askerliğe ihtiyaç var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kıldığı bayram namazının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Suruç'ta AK Partililere saldırı!
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Partili gruba saldırı yapıldığını söyledi.