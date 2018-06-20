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Bakan'dan ev ödevi açıklaması

Bakan'dan ev ödevi açıklaması.23514
  • Giriş : 20.06.2018 / 09:11:00

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan ev ödevi açıklaması geldi.

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklamayı yaptı ve bundan sonra hiçbir öğretmenin öğrencisine ev ödevi vermeyeceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bundan sonra hiçbir öğretmenimiz, öğrencisine ev ödevi vermeyecektir. Öğrencilerimizin dikkatlerini daha çok derse yoğunlaştırmalarını, konuyu derste öğrenmelerini istiyoruz. İnanıyoruz ki çocuklarımız da okulda, sınıfta öğrendiklerini eve gittiklerinde tekrarlayacaklar, öğrendiklerini daha da pekiştireceklerdir. Bundan sonra ezber olmayacak, eski dershane eğitim usulleri tekrar edilmeyecek. Tam gün eğitime geçen okullarımızda öğle yemeklerini Bakanlık olarak biz karşılayacağız" dedi.

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