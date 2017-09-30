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Bakan'dan flaş AK Parti çıkışı!

Bakan'dan flaş AK Parti çıkışı!.9835
  • Giriş : 30.09.2017 / 10:55:00

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, partisi ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

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AK Parti Hacılar İlçe Başkanlığı'nın 6. Olağan Kongresi başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, AK Parti'nin yıllardır gösterdiği çabayı vurguladı ve 'AK Partili olmak dert sahibi olmaktır' sözünü sarfetti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Hacılar İlçe Başkanlığı’nın 6 Olağan Kongresi’ne katıldı. Hacılar Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrede konuşan Bakan Özhaseki, “Bu mücadele hayatın her alanında var. Bu mücadelede baktığınız zaman kabaca tarif edecek olursak iyiler ile kötüler arasında oluyor. Hayatta iyi insanlarda var kötü insanlarda var. Önemli olan iyilerle beraber olmaktır” dedi.

AK Parti’nin de yıllardan beri bir mücadele içinde olduğunu kaydeden Özhaseki, “AK Parti de hep iyi şeyler olsun diye yıllarca bir mücadelenin içerisindedir. AK Partili olmak dert sahibi olmaktır. AK Partili değilseniz kendinize uzun boylu dertler edinmezsiniz. Hayattan keyif alırsınız. AK Partili iseniz, derdiniz var demektir. Bu milletin derdi vardır. Bu devlet ne olacak derdi vardır. Bu bayrak yere düşmesin derdi vardır. Bütün bunları dert edinince uykunuzu bile yitirirsiniz” ifadelerini kullandı.

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