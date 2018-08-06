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Bakan'dan flaş atama açıklaması

Bakan'dan flaş atama açıklaması.20143
  • Giriş : 06.08.2018 / 15:40:00

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gerçekleştirilecek atamalarla ilgili açıklama yaptı.

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Hukuk mezunlarına güzel haber geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Gül, atanacak hakim ve savcılara ilişkin bilgi verdi.

 Gül, hakim ve savcı ihtiyacına vurgu yaparak, "Yaklaşık yılda 4 -5 bin civarında hakim savcı almayı planlıyoruz. Daha çok mezun olduktan sonra arkadaşlarımızın bilgileri tazeyken hemen mesleğe girsinler diye her yıl Kasım ayında mezuniyete entegre şekilde hakim savcı adaylarımız alacağız" dedi.

Konuşmasında hakim ve savcı ihtiyacına vurgu yapan Gül, "Baktık ki cübbelerini giyip bu ülkenin anayasasına değil, ülke dışında farkı yerlerde emir alan hakim ve savcılar gördük. Devlet bu çizgiden çıkanlar tasfiye etti. Yaklaşık 4 bin hakim savcı ihraç edildi. Sadece sayısal değil nitelik olarak da ciddi ihtiyacımız oldu. Yüzde 50 üzerinden 5 yıl ve altında hakim savcı tecrübemiz var. Yeni alınan arkadaşlarımızda yüzde 50 civarında hanım arkadaşlarımız daha fazla. Bizim temel arzumuz Avrupa'da kişi başına düşen hakim savcı sayısına ulamak. Bundan sonra 5 yıllık hedefimizde çok fazla hakim ve savcı sayısı ile karşılaşacağız" diye konuştu.

Şu anda Türkiye'de 17 bin hakim savcı olduğunu vurgulayan Gül, "şu anda bin 300 hakim ve savcının atamasını yaptık. Bunlar 1 yıl eğitim sonrasında kura çekecekler. Yaklaşık yılda 4 -5 bin civarında hakim savcı almayı planlıyoruz. Daha çok mezun olduktan sonra arkadaşlarımızın bilgileri tazeyken hemen mesleğe girsinler diye her yıl Kasım ayında mezuniyete entegre şekilde hakim savcı adaylarımız alacağız" ifadelerini kullandı.

Mevcut noterlik sisteminde de değişikliğe gidileceğini vurgulayan Gül, "Şu anda noterlik sisteminde sıra 30 sene sonra geliyor. Bunun değişimine yönelik bir kanun değişikliği yaptık. Hukuk fakültesinden mezun olanlar hemen noterlik sınavına girebilecekler. 50 - 60 yaşlarında geliyordu noterlik sırası. Bunu sona erdireceğiz. Noter yardımcılığı getiriyoruz. Bu arkadaşlarımızı da yine hukuk mezunlarından seçeceğiz" diye konuşu.

HÜRRİYET

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