Bakan'dan flaş deprem açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da beklenen büyük deprem ile ilgili konuştu ve tüm bilim adamlarının 2030 yılına kadar İstanbul'da 7 büyüklüğünde bir deprem beklediğini duyurdu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, " İstanbul özelinde tüm bilim adamları 2030 yılına kadar bir depremin olabileceğini söylüyor. Bu depremin de 7 şiddetinde olabileceği öngörülüyor. Kentsel dönüşüm burada devreye girmeli ve bunu bir fırsata çevirmeliyiz. Her yıl 200 bin bağımsız birimi dönüştürebilirsek İstanbul'u depreme hazırlamış oluruz." dedi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bir otelde gerçekleştirilen Şehircilik Şurası'nda yaptığı konuşmada, gelecek 30 yıl içinde Marmara'da yaşanması muhtemel deprem tehlikesine dikkati çekti.Özhaseki, deprem tehlikesine karşı uyarılarda bulunmanın yeterli olmadığını ve hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:"Depreme dayanıksız olan yapıları böyle bırakmayıp, yenileme ve dönüşüm çalışmalarını devam ettirmeliyiz. İstanbul özelinde tüm bilim adamları 2030 yılına kadar bir depremin olabileceğini söylüyor. Bu depremin de 7 şiddetinde olabileceği öngörülüyor. Kentsel dönüşüm burada devreye girmeli ve bunu bir fırsata çevirmeliyiz. Her yıl 200 bin bağımsız birimi dönüştürebilirsek İstanbul'u depreme hazırlamış oluruz."Bakan Özhaseki, Şehircilik Şurası kapsamında yürütülen çalışmaların önemli olduğunu aktararak şunları kaydetti:"Bu çalışmayı önemsiyoruz. Bu çalışma, şehirlerimizin ve ülkemizin geleceği. Kısa sürede Meclis'e getirilerek bir kanun teklifiyle geçiştirilecek bir konu değil. Uzun istişareler gerekiyor. Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Değişimi hayatımızın her alanında gözlemleyebiliyoruz. Amerika'da son 10 yılda yapılan patent başvurularının yüzde 80'i şehircilik üzerine çalışmalar olduğunu öğrendik. İnsanlar bu konuda araştırmalar yaparak, yaşam standartlarını yükseltmenin, daha konforlu şartlarda yaşamanın gayreti içindeler."HÜRRİYET