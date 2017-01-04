Bakan Işık'tan flaş İncirlik açıklaması
Türkiye'nin başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonuna koalisyon güçlerinin destek vermemesi tartışma yarattı.
Konu hakkında açıklama yapan Savunma Bakanı Fikri Işık, koalisyonun destek vermemesinin İncirlik Üssü'nün sorgulanmasına neden olduğunu belirtti.
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