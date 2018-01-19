Bakan'dan hamile çocuk açıklaması geldi
Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kara, İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki skandala değindi. Bakan, hamile çocuk skandalına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Kaya şunları söyledi:
Sağlık Bakanlığımız inceleme başlattı. İstanbul Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Gerçeklerin ortaya çıkmasını biz Aile Bakanlığı olarak takipçisi olacağız. Olayla ilgili avukatlarımız da savcılarımızla birlikte konuyu takip ediyorlar. Bahse konu olan çocuklarımızla ilgili de sosyal inceleme başlattık. Tüm çocuklarımızı ekiplerimiz evlerinde ziyaret edecek.
Şunu ifade etmek istiyorum bir kez daha. Türkiye'de hiçbir cinsel istismar vakasının üzerinin örtülmesine müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz"
TRT
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