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Bakan'dan 'imar barışı' açıklaması

Bakan'dan 'imar barışı' açıklaması.9835
  • Giriş : 13.06.2018 / 12:22:00

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, imar barışı ile ilgili açıklama yaptı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayında imar barışı ile ilgili yaptığı açıklamasında bugüne kadar 270 bin başvurunun yapıldığını söyledi.

Özhaseki'ye, “İmar barışı başvuruları başladı. İlk günler itibarıyla vatandaşın ilgisi nasıl? Başvuru var mı yoksa vatandaşlar sistemi anlama, öğrenme uğraşında mı?” sorusu yöneltildi.

Bakan Özhaseki şu yanıtı verdi:

"İlk tahmin ettiiğimiz rakamları yakaladık, çünkü tespitlerimiz doğruydu. 26,5 milyona yakın bağımsız birim var, imara aykırılık, mülkiyet ve başka sorunları olan bina sayısı da 15 milyona yakın.

Çözüm hususunda doğru adım attık. İmar yasası, kentsel dömüşümü hızlandıracak yasalar da hazırdı ama seçim kararı nedeniyle geriye bırakıldı. Yapı Kayıt Belgesi’yle yola çıktık.

Belediyelerle, devletle kavgalı olmaktan bıkmış vatandaş. Bütün bunları sona erdirecek yasa geldi ve müthiş bir memnuniyet var. İnternet ve il müdürlüklerine binlerce vatandaş geliyor. 3-4 gün oldu ve 270 bin bağımsız birim devletle barışmak için girişim yapmış durumda..."

HÜRRİYET

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