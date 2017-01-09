Bakan'dan İngiliz montu açıklaması!
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın İngiltere bayraklı mont giymesi eleştirilere neden oldu.
Ahmet Arslan, Türkiye Büyük Millet meclisi'nde yaptığı konuşmasında giydiği montun kendisine ait olmadığını belirtti.
TBMM Genel Kurulu’ndan gazetecilere açıklama yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dün giydiği montun kendisine ait olmadığını belirtti.Bakan’dan tartışılan mont için açıklama geldi
Arslan açıklamasında, “Böyle bir konuyla gündeme gelmekten dolayı çok üzgünüm. Ama şunu düzeltmek isterim ki bu mont benim değil. Organizasyonu yapan şirket o koşullara uygun olarak montlar hazırlamış. Orada bana da bu montu giydirdiler. Orada 60 bin tane üzerinde ay yıldız olan bere ve kaşkol dağıtıldı. Kendime ait daha korunaklı bere olmasına rağmen ben de herkes gibi bunu takmayı tercih ettim. Orada şehitlerimizi anarken böyle bir konuyla gündeme gelmek beni çok üzdü” ifadelerini kullandı
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