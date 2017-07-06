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Bakan'dan işsizlik maaşı açıklaması

Bakan'dan işsizlik maaşı açıklaması.20838
  • Giriş : 06.07.2017 / 11:25:00

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, işsizlik maaşı il ilgili açıklama yaptı.

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Vatandaşa işsizlik maaşı ile ilgili güzel haber Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Müezzinoğlu'ndan geldi. Müezzinoğlu, istihdam için verilen teşviklerde şartların yumuşatılacağını müjdeledi.

CNN Türk yayınına katılan Müezzinoğlu, “Artık istihdam teşviğinden yararlanmak için Bağ-Kurlu'lar, tarım sigortalıları gibi alanlarda 3 ay işsiz kalma şartı olmayacak. Mevsim bitimi, kampanya bitimi gibi nedenlerle işsiz kalanlarda da 6 ay işsiz olma şartı, 3 aya inecek. 2017’de kurulan işyerleri de teşviklerden yararlanacak. 2016 Aralık ayında hiç işçi bildirmemiş işyerleri de teşvikten faydalanacak. Genelge yayınlanınca, yeni şartlar da yürürlüğe girecek” dedi.

12 MİLYON EMEKLİ VAR

Şu anda yaklaşık 12 milyon emeklinin olduğunu hatırlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu "2008 ve 2012'de yapılan düzenlemelerle emeklilikteki aktüeryal dengelerin sürdürülebilir olması ve genç yaştaki emekliliği yavaş yavaş sürdürülebilir noktaya çekmek gibi yol haritamız var. Yasal düzenlememizin arkasında duruyoruz. 2035'te kadınlarımızın emeklilik yaşı 58'e, erkeklerde 60'a çıkmış olacak. Türkiye'deki emeklilerin ortalama yaşı şu an 52. Bu sistemi sürdürebilmemiz mümkün değil. Emeklilerimizin standardı yüksek hayat yaşayabilmeleri de bu koşullarda mümkün değil" dedi

"YAŞA TAKILIYORUM" BASKISI VAR

Yeni düzenleme düşünmediklerini belirten Müezzinoğlu "Önemli olan bunu sürdürmek. Şu anda "Yaşa takılıyorum" baskısı var. Bunu göğüsleyemezsek sürdürülebilirlik ortadan kalkar. Psikolojik, sosyal olarak emeklilik yaşında kademeli geçiş döneminin mağduriyetleri olduğu doğru, ama hiçbir mağduriyet olmadan sistemin realize olması da mümkün değil" şeklinde konuştu.

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