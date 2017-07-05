Bakan'dan kıdem tazminatı açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili paydaşlara 13 Temmuz'a kadar 4 konu başlığında süre verildiğini, son kararın Başbakan'a götürüleceğini belitti.
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