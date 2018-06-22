Bakan'dan kritik 'kur' açıklaması
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, kurun öngörülebilir olmasının önemi vurguladı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz satarak kura müdahale etmesine karşı olduğunu söyledi.
Kurun öngörülebilir olmasının önemli olduğunu aktaran Zeybekci "Reel sektörün borcuyla ilgili problem görmüyoruz" dedi.
BloombergHT yayınında konuşan Bakan Zeybekci şunları ifade etti:
*Sorunlu kredilerin oranı yüzde 2,7 ile düşük seviyede,
*17 bankanın kredi notunu düşüren Moody's suçüstü yakalandı
*Faiz oranlarının yüksekliği gerçekliği yansıtmıyor
TRT
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