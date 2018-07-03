Bakan'dan Leyla için açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 gündür aranan ve dün akşam saatlerinde cansız bedeni bulunan küçük Leyla için açıklama yaptı ve ilk belirlemelere göere olayda tecavüz olmadığını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili, "İlk belirlemelere göre bir tecavüz yok. Sanki sonradan oraya getirilmiş gibi bir izlenim söz konusu ama bunların hepsi otopsi sonucu, yapılacak çalışmalar sonucu belirlenecek." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu, Leyla Aydemir'in öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ağrı'da ailesi ile bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cesedinin bulunması ile ilgili ilk bilgileri paylaşan Soylu, soruşturmanın halen devam ettiğini söyledi.
Leyla'nın cesedinin bulunduğu noktanın daha önce defalarca arandığını belirten Soylu, şunları kaydetti;
"İlk belirlemelere göre bir tecavüz yok. Sanki sonradan oraya getirilmiş gibi bir izlenim söz konusu ama bunların hepsi otopsi sonucu, yapılacak çalışmalar sonucu belirlenecek. Ailenin başı sağolsun, ülkemizin başı sağolsun. Olayın hem kriminal boyutu hem de diğer boyutunu arkadaşlarımız takip ediyorlar. Çok ufak bir darp işareti var. Bu darp mıdır, değil midir; herhangi bir çarpma sonucu mu oluşmuş, otopsi sonucu belli olacak."
KAYIP ÇOCUKLARLA İLGİLİ YENİ ÖNLEMLER GELİŞTİRİLMELİ
Kaybolan çocuklarla ilgili yeni önlemler alınıp alınmayacağı sorusu üzerine Soylu, bu tip olayların diğer suçlarda görüldüğü gibi bazen üst üste gelebildiğini kaydetti.
Soylu, benzer olaylarla ilgili sürekli önlemler alındığını ve gelişen teknoloji ve olaylar çerçevesinde sürekli yeni önlemler geliştirildiğini aktardı.
Bakan Soylu, "Bizim teknik kabiliyetlerimizin geliştiği kadar bu olayları yapmak isteyenlerin de teknik ve teknolojik kabiliyetleri gelişiyor ve buna ait yeni tedbirler geliştirilmesi gerekiyor. Devlet olarak nerede bir açık varsa onu kapatmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
NTV
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