Bakan'dan 'Mavi Balina' açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, katıldığı canlı yayında konuşuyor.Bakan Arslan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:Servis araçları hassasiyeti şundan kaynaklanıyor, her ailenin çocuğu kıymetli bizim için de öyle. Çocuklarımızın gençliğin teminatı. Servis araçlarının belli kriterlerini sağlıyor olması gerekiyor. Bakanlık, bakanlığa bağlı ekipleri Milli Eğitim Bakanlığımız denetlemelere devam ediyor. Bu alanda yaptığımız düzenlemeler yeterli mi? Yeterli görüyoruz.Düzenlemede bir eksiklik varsa, yasa çıkarılması gerekiyorsa çıkarmak gerek. Servis aracı olarak kullanılacak aracın kendisinin şartları yerini getiriyor olması lazım, herhangi bir minibüs aracı alayım servis yapayım olmaz.İkincisi aracı kullanacak olan servis sürücüsünün birtakım psikoteknik, sürüş teknikleri, öğrencilerle iletişim gibi konularda iyi olması gerekiyor. Hostesler de buna dahil.Servis aracında çocuk istismarı, uyuşturucu gibi durumlar olursa, onların servis şoförlüğü yapma yetkisi yok. Polis, jandarma neleri denetleyecek, bunlara çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla, okul aile birliği ve velilerimizle çalışıyoruz. Bu haftasonuna kadar bu çalışma bitecek. En önemlisi, denetimde eksiliğin olmaması. İstediğiniz kadar kural koyun, yeterli denetimi yapamıyorsanız olmaz. Bu iş çok önemli bir alan.Denetimler çok daha sıkılaştırılacak. İdare edilmeyecek, tolerans yapılmayacak.Bakanlık olarak zararlı içerik bulunduran yayınları kaldırmak gibi çalışmalarımız devam ediyor ama bu oyun kullanıcılar arasında özel linklerle oynanan bir oyun, oyun yöneticisi adı verilen korsanlar yönetiyor. Bu en tehlikeli kısım. Diğer zararlı içerikleri engellediğimiz gibi bunu engelleme şansımız yok. Bunun da cezai müeddiyeleri var. Kullanıcılar bu tip yanlış eylemlerle bildirimlerle karşılaştıklarında bize bildirsinler.Sağlıklı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. BTK ve İçişleri Bakanlığımız buna karşı alınacak tedbirlere çalışıyorlar. Başlangıçta masum görünen ve günün sonunda gençlermize zarar veren oyunları kaldırmak için çalışmalar yapıyoruz. Biz zaten gereğini yapıyoruz ama sizin aracılığınızla yeniden uyaralım. Zararlı içerikli yayınları BTK olarak durdurabiliyoruz ama böyle özel linklerle çalışan oyunlara birşey yapamıyoruz. Üzerinde çalışıyoruz. BTK ve emniyet uzmanları çalışma yapıyor.Havacılık sektörü özellikle son 15 yıldır çok mesafe kaydetti. Dünyadaki büyümeler yüzde 5 ve 6'lardeyken bizde yüzde 15 seviyesindeydi. Yılda ortalama 35 milyon iç hat dış yolcu seyahat ediyorken 180 milyona geldik. Bunun da üzerine çıkacağız.Dünya havacılığına hizmet edecek oradan da ülkemize katma değer sağlayacak bir havalimanına sahip olmalıyız dedik. İnşaatta yüzde 65 ilerleme sağlamış durumdayız ve 30 binin üzerinde çalışan, 3 binin üzerinde ağır makina var. Pistlerde çalışmalar hızlandı, uçuşlara uçak inilebilir hale geldi.İki pistte çalışmalar devam ediuyor. Her bir pistin yanında yedek bir pist var ve onun yanında da üçüncü bir pist daha var. Her bir pist 3 pistten oluşuyor. İki tanesi bitmek üzere. 90 milyon yolcuya hizmete eden kısmını 29 Ekim 2018'de açmış olacağız. 2023'de ise 200 milyon yolcuya hizmete edecek, 6 ayrı pistle hizmet veriyor olacağız.Havadan bakınca 18 tane pist varmış gibi göreceksiniz. Peki ne getirecek? Atatürk Havalimanı'nda yılda 60 milyona hizmet ederken, burada 200 milyon yolcuya hizmet vereceğiz. A180 dediğimiz dünyanın en büyük uçaklarının 4 tanesini aynı anda ağırlayabileceğiz. İnsanlar Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Asya'ya rahat rahat uçabilecek.Başlangıçta 100 bin kişiye istihdam sağlayacağız. İstihdam seferberliğinin olduğu bir dönemdeyiz, 1 milyon 200 bin kişiye istihdam sağladık bugüne kadar. 2023'te ise 225 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Yan sektöre de aynı şekilde katkı sağlayacak.