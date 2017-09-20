Bakan'dan 'Mavi Balina' açıklaması
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, son dönem tartışmalara neden olan Mavi Balina oyunu ile ilgili açıklama yaptı ve oyunun zararlı içerikler içerdiğini, oynayanların zarar gördüğünü belirtti.
Arslan konu hakkında şunları söyledi:
Tabi bu oyunu, diğer zararlı içeriğe sahip oyunları yasaklayabiliyoruz. Yayınını durdurabiliyoruz. Ancak bunun diğerlerinden farkı şu, kişiler birbiriyle irtibat kurup direkt link oluşturup oynadıkları için müdahile edip yasaklayamıyorsunuz.
Ancak bu servisi sağlayan özellikle toplu olarak bu hizmeti sağlayan internet servis sağlayıcıların bu tip zararlı içerik içeren oyunları oynatmaması bu hizmeti vermemesi adına zaten düzenlemelerimiz var. Bu konuda onları tekrar uyardık.
Ancak daha da önemlisi fiilen sahada bunu nasıl engelleyebiliriz konusunda gerek BTK kurul başkanlığımız gerekse İçişleri bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğümüz şu an birlikte bir çalışma yapıyorlar. Amacımız bu tip oyunlarla karşılaşacak çocuklarımızın servis sağlayıcılarından başlayarak bu oyunu oynamalarının engellenmesi.
Ve yine bu konuda velilerimizden istirhamımız, bu tip oyunların herhangi bir kurumda oynatıldığını duyarlarsa bu konuda gerekli bildirimler yaparlarsa bun tip zararlı içeriğe sahip oyunları engellemiş oluruz.
OKUL SERVİSİ TARTIŞMASI
Bakan Arslan ayrıca okul servisleriyle ilgili yeni yönetmelik üzerinde üç bakanlığın çalıştığını ifade etti.
HÜRRİYET
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