Bakan'dan okul servisi açıklaması!
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, okul servisi güvenliği ile ilgili yeni düzenleme hakkında bilgi verdi ve yeni yönetmelikle ilgili 3 bakanlığın çalıştığını belirtti.
Bakan Arslan yeni yönetmelik ile ilgili 3 bakanlığın çalıştığını söyledi. Arslan "Tek bir öğrencimizin mağduriyeti bile kabul edilemez" dedi. "Katil" Oyun "Mavi balina" ile ilgili de konuşan Bakan Arslan "servis sağlayıcıları oyunu engelleyebilir." şeklinde konuştu.
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