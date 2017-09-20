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Bakan'dan okul servisi açıklaması!

Bakan'dan okul servisi açıklaması!.14877
  • Giriş : 20.09.2017 / 12:11:00

Bakan Arslan, okul servisleri ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, okul servisi güvenliği ile ilgili yeni düzenleme hakkında bilgi verdi ve yeni yönetmelikle ilgili 3 bakanlığın çalıştığını belirtti.

Bakan Arslan yeni yönetmelik ile ilgili 3 bakanlığın çalıştığını söyledi. Arslan "Tek bir öğrencimizin mağduriyeti bile kabul edilemez" dedi. "Katil" Oyun "Mavi balina" ile ilgili de konuşan Bakan Arslan "servis sağlayıcıları oyunu engelleyebilir." şeklinde konuştu.

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