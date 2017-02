Bakan'dan olaylı derbi için açıklama

Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesinde çıkan olaylarla ilgili Gençlik v Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan açıklama geldi. Bakan, çıkan olayların bakanlık müfettişlerince incelendiğini söyledi.Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçından sonra yaşanan olaylarlarla ilgili konuşan Kılıç, "Soyunma odasına giden koridorlarda olduğu hem iddia edildi hem de bazı tespitlerle ortaya çıktı. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bakanlığımızın müfettişleri bu konuyla görevlendirilmiş durumda. Orada ne olduğunu inceliyorlar" dedi.Kılıç, futbolda şiddet olaylarına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:''Camialarının, delegelerinin oylarını alıp kulüp yöneticisi olmuş kişilerin de sorumlulukları var. 'Ben seçimle geldim, istediğim futbolcuyu, teknik direktörü alma hakkım var' diyebilirsiniz ama bunun da size yüklediği bir sorumluluk var. Maç bitmiş öyle veya böyle, kazanmış ya da kaybetmiş olabilirsiniz. O an yoğun bir duygu içindesiniz. Bir açıklama yapmayın, demeç vermeyin, şöyle bir sakinleşin, üstünden biraz zaman geçmesini bekleyin. Bir açıklama yapacağınız zaman sakin olun.''Bakan Kılıç, anayasa referandumu ve Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili soruyu da yanıtladı.Kılıç, ''Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu itibarıyla ortaya konanlar doğrultusunda bizim rejimimiz zaten belli. 1923'ten beri Türkiye Cumhuriyeti, bin yıllık devlet geleneğimizin bugünkü son halkasıdır ve ilelebet payidar olacaktır. Bizim söylediğimiz de budur, aksini söylemiyoruz'' dedi.Kılıç, anayasa teklifinde yer alan seçilme yaşının 18'e indirilmesi konusunda da ''Gençler, 'evet bizim de burada hakkımız var' diyor. Bu hak illa her zaman kullanılacak diye bir şey yok. Bu hakkın demokrasi çerçevesinde sizde olması dahi size bir güç verir. Dünya üzerinde 57 ülkede seçilme yaşı 18, Türkiye'de neden olmasın? Biz gencimize mi güvenmeyeceğiz. Her konuda gencimize güveniyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.TRT