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Bakan'dan patates açıklaması

Bakan'dan patates açıklaması.28130
  • Giriş : 23.06.2018 / 09:31:00

Gıda ve Tarım Bakanı Fakıbaba, artışı tartışma yaratan patates ile ilgili açıklama yaptı.

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Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, son dönem gündemden düşmeyen patates ile ilgili yaptığı açıklamasında fiyatların kısa bir süre sonra düşeceğini söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref  Fakıbaba, "Biz evelallah her şeyi  hallederiz. Bakın göreceksiniz hemen fiyatlar düşecek, soğanda da patateste de,  nohutta da... Tedbirlerimizi aldık." dedi.

Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK  Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve partisinin milletvekili adaylarıyla bir  tesiste düzenlenen programda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir  araya geldi. Daha sonra merkez Haliliye ilçesindeki Sırrın Cemevi'ne ziyarette  bulunan Fakıbaba ve beraberindekiler, Alevi Kültür Dernekleri Şanlıurfa Şube  Başkanı Reşit Burhan ve vatandaşlarla sohbet etti.

Fakıbaba, buradaki programın ardından yaptığı  açıklamada, daha önce olduğu gibi bundan sonra da Alevi vatandaşlarla birlikte  olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kendilerini kabul eden vatandaşlara teşekkür eden Fakıbaba, "Alevi  Kültür Derneği'nde başkan ve çok değerli Alevi kardeşlerimle  hasbihal ettik,  problemlerini dinledim. Onlar benim gerçekten çok saygı duyduğum değerli  insanlar. İnşallah bundan sonra da zaman zaman ziyaret edip, problemlerini çözmek  için çalışacağım." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, patates  fiyatlarındaki artışa ilişkin de gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. Fiyat artışlarının normal olmadığını vurgulayan Fakıbaba, şunları  söyledi:

"Hayretler içerisindeyim, 1,5-2 ay önce Sayın Başbakanımızla Niğde ve  Aksaray'daydık. Dediler ki 'Patates elimizde, depolarda kaldı, 50 kuruşa alan  yok, bize ihracat desteği verin.' Biz de bunun üzerine Bakanlar Kurulu'ndan  patatese ihracat desteği verdik. Bütün bakanlar imzaladı. Nasıl olur da böyle bir  durumda 50 kuruş olan patates 5-6 liraya çıkar anlamış değilim. Biz evelallah her  şeyi hallederiz. Bakın göreceksiniz hemen fiyatlar düşecek, soğanda da patateste  de nohutta da... Tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlara şunu söylüyorum, karanlık  eller var, bu elleri evelallah yok edeceğiz. Onlar görecekler, benim vatandaşıma  50 kuruşluk ürünü 6 liradan yedirenden hesabını soracağız. En kısa sürede  fiyatlar normale dönecek."

Alevi Kültür Dernekleri Şanlıurfa Şube Başkanı Reşit Burhan ise  ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Bakan Fakıbaba'ya her zaman  kapılarının açık olduğunu bildirdi.

TRT

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