Bakan'dan patates açıklaması

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, son dönem gündemden düşmeyen patates ile ilgili yaptığı açıklamasında fiyatların kısa bir süre sonra düşeceğini söyledi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Biz evelallah her şeyi hallederiz. Bakın göreceksiniz hemen fiyatlar düşecek, soğanda da patateste de, nohutta da... Tedbirlerimizi aldık." dedi.Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve partisinin milletvekili adaylarıyla bir tesiste düzenlenen programda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Daha sonra merkez Haliliye ilçesindeki Sırrın Cemevi'ne ziyarette bulunan Fakıbaba ve beraberindekiler, Alevi Kültür Dernekleri Şanlıurfa Şube Başkanı Reşit Burhan ve vatandaşlarla sohbet etti.Fakıbaba, buradaki programın ardından yaptığı açıklamada, daha önce olduğu gibi bundan sonra da Alevi vatandaşlarla birlikte olmaya devam edeceklerini belirtti.Kendilerini kabul eden vatandaşlara teşekkür eden Fakıbaba, "Alevi Kültür Derneği'nde başkan ve çok değerli Alevi kardeşlerimle hasbihal ettik, problemlerini dinledim. Onlar benim gerçekten çok saygı duyduğum değerli insanlar. İnşallah bundan sonra da zaman zaman ziyaret edip, problemlerini çözmek için çalışacağım." dedi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, patates fiyatlarındaki artışa ilişkin de gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. Fiyat artışlarının normal olmadığını vurgulayan Fakıbaba, şunları söyledi:"Hayretler içerisindeyim, 1,5-2 ay önce Sayın Başbakanımızla Niğde ve Aksaray 'daydık. Dediler ki 'Patates elimizde, depolarda kaldı, 50 kuruşa alan yok, bize ihracat desteği verin.' Biz de bunun üzerine Bakanlar Kurulu'ndan patatese ihracat desteği verdik. Bütün bakanlar imzaladı. Nasıl olur da böyle bir durumda 50 kuruş olan patates 5-6 liraya çıkar anlamış değilim. Biz evelallah her şeyi hallederiz. Bakın göreceksiniz hemen fiyatlar düşecek, soğanda da patateste de nohutta da... Tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlara şunu söylüyorum, karanlık eller var, bu elleri evelallah yok edeceğiz. Onlar görecekler, benim vatandaşıma 50 kuruşluk ürünü 6 liradan yedirenden hesabını soracağız. En kısa sürede fiyatlar normale dönecek."Alevi Kültür Dernekleri Şanlıurfa Şube Başkanı Reşit Burhan ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Bakan Fakıbaba'ya her zaman kapılarının açık olduğunu bildirdi.TRT