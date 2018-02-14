Bakan'dan 'şehit maaşına haciz' açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği operasyonda şehit düşen Musa Özalkan'ın maaşına haciz gelmesi ile ilgili açıklama yaptı.
Gül, "Hem ceza hem de disiplin soruşturması talep ettik. Buradan da baroya çağrım. Bir an evvel disiplin hükümlerinin gerekleri yapılarak dosyanın incelenmesi ve bu hususla ilgili gerekli incelemenin bir an evvel yapılması çağrısını yapıyorum" dedi
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Afrin şehidi Musa Özalkan'ın şehit ikramiyesine haciz girişimiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Gül, baroya çağrıda bulunarak, bir an evvel disiplin hükümlerinin gerekleri yapılarak dosyanın incelenmesi gerektiğini söyledi.
Gül'ün açıklamaları:
İkramiyeye el konulmasını talep ediyor. Bu icra takibi zaten durdurulmuş durumda. İkramiyeye haciz konulması işlemi yapılmamıştır. Biz aynı gün suç duyurusunda bulunduk. Hem ceza hem de disiplin soruşturması talep ettik. Buradan da baroya çağrım. Bir an evvel disiplin hükümlerinin gerekleri yapılarak dosyanın incelenmesi ve bu hususla ilgili gerekli incelemenin bir an evvel yapılması çağrısını yapıyorum. Meslekten çıkarılması da değerlendirilecek. Dün akşam da sayın Cumhurbaşkanımız ve arkadaşlarımız ile birlikte aileye taziyede bulunduk. Biz her konuda, maddi manevi şehitlerimizin ailelerinin yanındayız.
Bunlar sınırlı da değildir. Bu konuda ne yapılsa azdır. Çünkü bu ülkenin tapusu şehitlerimizin emanetidir.
Adana'da otobüse binerken şehit ailesine yönelik şoförün tavrı vardı. Bu kişi de tutuklanmıştır.
HABERTURK
DİĞER HABERLER
Başbakan'dan Deniz Yücel açıklaması!
Başbakan Binali Yıldırım, Deniz Yücel ile ilgili açıklama yaptı.
Çavuşoğlu'ndan Kandil açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kandil ile ilgili açıklama yaptı.
Liderlere ittifak için sunum yapılacak
MHP-AK Parti ittifakı ile ilgili Komisyon üyeleri liderleri bilgilendirecek.
Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a: Yazıklar olsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlker Başbuğ'a tepki gösterdi.
Bahçeli: Şehide haciz millete ihanettir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehide haciz ile ilgili açıklama yaptı.