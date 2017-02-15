Bakan'dan taşeron işçilerle ilgili açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, taşeron sözleşmeli veya başka bir isimle çalışan tüm kesimlerin aynı çatı altında değerlendirilmesi için çalışmalar yapıldığını belirtti.
Müezzinoğlu "Taşeron, sözleşmeli veya başka bir isimle çalışan tüm kesimlerin aynı çatı altında değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Bir bütüncül yapı oluşturacağız. Çalıştaylarımız devam ediyor. Taşeron kardeşlerimiz bir süre daha sabır göstersinler, bu sene çözülecek" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, taşeron, sözleşmeli veya başka bir statüde çalışan tüm kesimleri aynı çatı altında değerlendirmeyi planladıklarını belirterek, "Bir bütüncül yapı oluşturacağız. Çalıştaylarımız devam ediyor. Taşeron kardeşlerimiz bir süre daha sabır göstersinler, bu sene çözülecek." dedi.
Best FM'de "Konuşan Türkiye" programına konuk olan Bakan Müezzinoğlu, kamuda farklı statülerde çalışanların bulunduğunu belirterek, bu konuda hazırlık içinde olduklarını ifade etti.
Müezzinoğlu, "Biz, taşeron veya sözleşmeli veya başka bir isimle çalışan tüm kesimlerin aynı çatı altında değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Bir bütüncül yapı oluşturacağız. Çalıştaylarımız devam ediyor. Taşeron kardeşlerimiz bir süre daha sabır göstersinler, bu sene çözülecek." diye konuştu.
Bakan Müezzinoğlu, istihdam yaratan işverenlere devletin önemli destekler vereceğine işaret ederek, "Vergi yükünü karşılamak suretiyle işverene destek olacağız. Bunun adı 'Süper İstihdam Teşviki'dir. Bu kapsamda 1,5 milyon kişilik istihdama destek vereceğiz." diye konuştu.
"Büyükanne Projesi"ne ilişkin de bilgiler de veren Müezzinoğlu, vatandaşların projeye ilgisinin yüksek seviyede olduğunu vurguladı.
Projeye kısa sürede 46 binin üzerinde başvuru aldıklarını anlatan Müezzinoğlu, "Bunların da 11 bin 200'ünde kriterler uygun. Tabii protokoller imzalandı. Daha sonra bu kriterler daraltılacak mı, farklı bir düzenleme mi olacak, şubat sonunda karar vereceğiz. Mart başı itibarıyla bu projede startı vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
DİĞER HABERLER
Dolar 'enflasyon' öncesi hareketlendi
Dolar, Amerikan Merkez Bankası'nın kararı öncesi hareketlendi.
Promosyon için 16 banka ile anlaşıldı
Emeklilerin dört gözle beklediği promosyonda önemli bir gelişme sağlandı.
Emeklilere promosyonda gelişme!
Emeklilere verilecek banka promosyonunda önemli bir gelişme kaydedildi.
Başbakan: Dövizdeki dalgalanma geçici
Başbakan Binali Yıldırım, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.
Dolar o seviyenin altında
Dolar, Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin etkisiyle 3.70'in altına geriledi.