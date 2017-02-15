Facebook Twitter Rss

Bakan'dan taşeron işçilerle ilgili açıklama

Bakan'dan taşeron işçilerle ilgili açıklama.12081
  • Giriş : 15.02.2017 / 17:53:00

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu'ndan taşeron işçilerle ilgili açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, taşeron sözleşmeli veya başka bir isimle çalışan tüm kesimlerin aynı çatı altında değerlendirilmesi için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Müezzinoğlu "Taşeron, sözleşmeli veya başka bir isimle çalışan tüm kesimlerin aynı çatı altında  değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Bir bütüncül yapı oluşturacağız. Çalıştaylarımız devam ediyor. Taşeron kardeşlerimiz bir süre daha sabır göstersinler, bu sene çözülecek" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,  taşeron, sözleşmeli veya başka bir statüde çalışan tüm kesimleri aynı çatı  altında değerlendirmeyi planladıklarını belirterek, "Bir bütüncül yapı  oluşturacağız. Çalıştaylarımız devam ediyor. Taşeron kardeşlerimiz bir süre daha  sabır göstersinler, bu sene çözülecek." dedi.

Best FM'de "Konuşan Türkiye" programına konuk olan Bakan Müezzinoğlu,  kamuda farklı statülerde çalışanların bulunduğunu belirterek, bu konuda hazırlık  içinde olduklarını ifade etti.

Müezzinoğlu, "Biz, taşeron veya sözleşmeli veya başka bir isimle  çalışan tüm kesimlerin aynı çatı altında değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Bir  bütüncül yapı oluşturacağız. Çalıştaylarımız devam ediyor. Taşeron kardeşlerimiz  bir süre daha sabır göstersinler, bu sene çözülecek." diye konuştu.

Bakan Müezzinoğlu, istihdam yaratan işverenlere devletin önemli  destekler vereceğine işaret ederek, "Vergi yükünü karşılamak suretiyle işverene  destek olacağız. Bunun adı 'Süper İstihdam Teşviki'dir. Bu kapsamda 1,5 milyon  kişilik istihdama destek vereceğiz." diye konuştu.

"Büyükanne Projesi"ne ilişkin de bilgiler de veren Müezzinoğlu,  vatandaşların projeye ilgisinin yüksek seviyede olduğunu vurguladı.

Projeye kısa sürede 46 binin üzerinde başvuru aldıklarını anlatan  Müezzinoğlu, "Bunların da 11 bin 200'ünde kriterler uygun. Tabii protokoller  imzalandı. Daha sonra bu kriterler daraltılacak mı, farklı bir düzenleme mi  olacak, şubat sonunda karar vereceğiz. Mart başı itibarıyla bu projede startı  vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'li vekil Ferhat Encü'ye tahliye kararı

İran'dan Erdoğan'ın sözlerine tepki!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dolar 'enflasyon' öncesi hareketlendi

Dolar 'enflasyon' öncesi hareketlendi

Dolar, Amerikan Merkez Bankası'nın kararı öncesi hareketlendi.

Promosyon için 16 banka ile anlaşıldı

Promosyon için 16 banka ile anlaşıldı

Emeklilerin dört gözle beklediği promosyonda önemli bir gelişme sağlandı.

 

Emeklilere promosyonda gelişme!

Emeklilere promosyonda gelişme!

Emeklilere verilecek banka promosyonunda önemli bir gelişme kaydedildi.

Başbakan: Dövizdeki dalgalanma geçici

Başbakan: Dövizdeki dalgalanma geçici

Başbakan Binali Yıldırım, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

 

Otogaza indirim geliyor

Otogaza indirim geliyor

Vatandaşlara müjdeli haber 14 Şubat Sevgililer Günü ile birlikte geliyor.

Dolar o seviyenin altında

Dolar o seviyenin altında

Dolar, Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin etkisiyle 3.70'in altına geriledi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya