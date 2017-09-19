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Bakan'dan TEOG açıklaması

Bakan'dan TEOG açıklaması.10551
  • Giriş : 19.09.2017 / 12:02:00
  • Güncelleme : 19.09.2017 / 12:02:19

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan TEOG ile ilgili açıklama geldi.

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan TEOG ile ilgili yaptığı açıklamasında bu sene TEOG sınavı yapılmayacağını bildirdi.

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