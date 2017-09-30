Bakan'dan 'yağış' uyarısı!

Giriş : 30.09.2017 / 17:14:00

30.09.2017 / 17:14:00 Güncelleme : 30.09.2017 / 17:18:44

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, beklenen yağışlı hava ile ilgili açıklama geldi.