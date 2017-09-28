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Bakan'dan yaz saati açıklaması!

Bakan'dan yaz saati açıklaması!.16134
  • Giriş : 28.09.2017 / 13:12:00

Yaz saati ile ilgili açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.

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Yaz saati uygulaması ile ilgili Danıştay'ın verdiği kararla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, esas yönüyle hiçbir etkisini olmadığını, usul ile ilgili düzenleme yapılacağını söyledi.

Enerji Bakanı Berat Albayrak Enerji verimliliği ödül töreninde konuştu. Albayrak özetle şunları söyledi:  "Geçtiğimiz sene devreye aldığımız projeler ardından çok hızlı rekor düzeyde kapasite artışları yaptık.Ekim ayında yüzde 10'luk doğal gaz indirimi ile Avrupa'da birinciyiz.. Haneye en ucuz doğalgaz tedarik eden ülkeyiz. 28 AB ülkesi ortalamasının yarısından daha uygun rakamlar.

Sanayide yüzde 27 daha ucuz doğalgaz temin ediyoruz. Doğal gaz alanında olduğu gibi elektrik alanında da adımlar atarken hızlı çözümler üretmek için çalışıyoruz. 15 yılda Türkiye'nin elektrik altyapısı neredeyse 3 katına çıktı. Bu yıl sonunda devreye alacağımız Yakuplu ve Hadımköy trafo merkezleri ile sorunları çözeceğiz. 2015 yılında LNG kapasitesini geçen yıl sonunda yüzde 88 artışla 64 milyon metreküpe çıkardık Bu sene hem Ege hem de Marmara'da rekor bir hızla kapasite artırımını gerçekleştirdik.

Bu yıl sonu 117 metreküpe çıkartıyoruz. Tüm Türkiye'ye bastığımız gaz kapasitesi günlük 190 milyon metreküpten 225 milyon metreküpe çıktı. Bu yıl sonunda 293 milyon metreküpe çıkacak. İstanbul için alternatif enerji kaynaklarını çeşitlendirmeliyiz. Elektrik alanında da benzer adımları atıyoruz, hızlı çözümler üretmek için çalışıyoruz.

2018'in başında Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planlarımız açıklayacağız. 2018 yılı verimlilik yılı olacak. Önümüze çıkan her türlü engeli aşmak için çalışacağız. Amacımız bu milletin emanetini en yukarı taşımak. Bir müjde vereyim. Madenle ilgili sürecin sonuna geldik. Yaz saati uygulamasıyla alakalı aynı istikamette devam edeceğiz. Kararın Esas yönüyle hiçbir etkisi yok. Usul ile ilgili düzenlemeyi yapıp devam edecek aynı. Bu süreç devam edecek."

HÜRRİYET

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