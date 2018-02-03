Bakan: Dünya bir araya gelse savunamazlar!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamasında PKK'yı tüm dünya bir araya gelse de savunamayacağını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Merkez tarafından Konya’da Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen Yerel Yönetimler İç Anadolu Bölge Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Süleyman Soylu, AK Parti’nin siyaseti rezidanslarda yaparak değil insanlara el uzatarak bugünkü noktaya geldiğini belirtti.
Bakan Soylu, "Rezidanslarda siyaset yapanlar tarihin karanlıklarında yerini aldılar. AK Parti milletin isteğiyle, rızasının kazanarak siyaset yapıyor ve bugün bu noktaya geldiniz. 15 yıllık bir iktidar sürecinde yozlaşmaya bulaşmadan, kendi değerlerinden uzaklaşmadan siyasetine devam etti. Bunun nedeni milletle beraber olabilmektir. Milletle beraber olabilmenin yolu da yerel yönetimlerden geçiyor. Çok önemli bir döneme giriyoruz. Türkiye ekonomik krizler, siyasal istikrarsızlıklara karşı sizin ortaya koyduğunuz iradeyle beraber bu noktaya geldi. Durduğumuz yerde durmayarak sürekli bir değişim ortaya koyduk. Şimdi 2019’a yepyeni bir değişime gidiliyor. Bu değişimi hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.
Bakan Soylu, millete harcanması için gönderilen kaynakların bazı belediyelerce terör örgütüne aktarıldığını ve buraya atanan kayyumların 2.3 milyar liralık yatırım yaptığını açıkladı. Bakan Soylu şöyle konuştu:
"Kandil’den Afrin’e kadar olan hatta, sınırlarımızda olan hatta terör örgütlerinin parayı, lojistik gücü nereden bulduğunu sanıyorsunuz. Merkez Bankalarından mı? Elbette hayır. Burada sizin millete harcadığınız kaynaklardan terör örgütüne gönderdiler. 2.3 milyar kayyumlara geçtikten sonra yapılan yatırımların miktarı. 800 milyon lira belediyelerin esnafa olan borcu ödendi. Sadece 6 bin 782 kilometrekare sıcak asfalt döküldü. Sadece bin 707 kilometre içme suyu, bazı şehirlere hiç kanalizasyon yokken yapıldı. 829 adet taziye evi. Demek ki parayı doğru yerde kullanırsanız teröre aktarmazsanız hizmeti milletin ayağına götürmek isterseniz bunu hiç belediyecilik yapmayan Kaymakamlarla da bu işi yapabilme şansına sahip olabilirsiniz. Terörle mücadelenin ortaya koyduğu en önemli mesele budur."
İçişleri Bakanı Soylu, Afrin’den Kandil’e kadar oluşan hattın terörden temizlenmesinin önemini vurgulayarak, PYD ve PKK’yı kimsenin koruyamayacağını söyledi.
Süleyman Soylu, "Kandili bitiremezseniz Diyarbakır’da hür oy verebilme kabiliyetini ortaya koyamazsınız. Kandil tasfiye edilmelidir, bitmelidir dememizin sebebi ülkemizde özgürlüklerin demokrasinin kat sayının yükselmesi içindir. Çözüm süreci diyen, Türkiye’de bu iş yeniden başlar mı diyenler için konuşuyorum. Türkiye’nin bir tek çözüm süreci var o da demokrasidir. Bize yeni reçeteler sunmak isteyenler, yıllarca yeni reçetelerle bizi başka yöne doğru getirmek isteyenler aslında demokrasinin gücünü azaltmak istediler. Milletin içinde olduğu bir anlayışı bertaraf etmek istediler. Bunun için yapılması gereken Afrin’den Kandil’e kadar olan hattın temizlenmesidir. Orada 3.5 milyon insan kendi şehirlerine dönmelidir. Amerika 3.5 milyon ve topraklarından ayrılan 8.5 milyon insana yardımcı oldumu ama PKK, PYD için her tarafını yırttı, bunu nasıl muhafaza ederim diye. Bütün dünya bir araya gelse de PYD’yi de PKK’yı da koruyamayacaklar bu kadar açık ve net söylüyorum. Türkiye eski Türkiye değil. Millet düğüne gider gibi şehadete özgürlüğe ve istiklaline gidiyor. Milletin topraklarından kovulduğu, kadınların tecavüze uğradığı bu topraklardan kötülüğü temizleyeme çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, toplantının amacının 2019 öncesinde bir gözden geçirme ile son hazırlıklara bakmak, yerel yönetimler olarak son rötuşları yapmak, teşkilat olarak birlik ve beraberlik içerisinde son nüansları sahaya yansıtmak olduğunu anlattı.
2019’da neler yapabileceklerini gözden geçirdiklerini kaydeden Kaya, "Türk siyasetinde yerelin etkisinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Taşeron işçi problemini çözmenin bahtiyarlığı ile seçime gidiyoruz. Belediyelerimiz yaklaşık 121 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi. Türkiye’de kamu harcamaları içerisinde belediyelerimiz ciddi paya sahip. Mart 2019’da 50+1’i bütün Türkiye’de yakalamak zorundayız, ben bunu yapacağımıza inanıyorum" dedi.
Kaya, yolsuzlukları nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarına sahip çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ülkeyi yönetenlerin yerel yönetimlerden geldiğini hatırlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, yaklaşan seçimlere dikkat çekerek, "Seçim vadesi ile senedin vadesi çabuk gelir" dedi. Sorgun, "Artık dünyada şehirler yarışıyor. Bugüne kadar Anadolu belediyeciliğinin temelinde de Konya olduğunu biliyoruz. Konya belediyecilik çadırının orta direği. Belediye başkanlarımız hem karar verici hem de uygulayıcı. İyi uygulamada olumsuz uygulamada sizlerin elinde. Artık son virajdayız. Bugün 3 Mart, resmi seçim takviminin başlamasına bir yıldan az kaldı. Seçim vadesi ile senedin vadesi çabuk gelir. Emanetleri teslim ederken kamuya borçlu olmamak, vatandaşlarımıza borcu olmamak gerekiyor. Davamıza liderimize yük olmamak yükünü almamız gerekiyor. Yerel yöneticilik sevmeden, aşk olmada, fedakarlık olmadan yapılmaz" diye konuştu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise konuşmasında, 2019 yolunda AK Partili belediye başkanları olarak sorumluluklarını yerine getireceklerini söyledi.
Dünyada artık ülkelerin rekabetinin yanı sıra şehirlerarası rekabetin de önem kazandığını belirten Başkan Akyürek, "Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesi için şehirlere ve şehirlerin gelişiminde belediye başkanlarına önemli sorumluluklar düşüyor. Yeni dönemde AK Partili belediyeler destanlar yazdı. Tüm belediyelerimiz sorumluluğunun farkında olarak çalışmaya devam etmektedirler" dedi.
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, İç Anadolu Bölgesi belediye başkanlarını Konya’da misafir etmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.
"AK Belediyeler 2019 Yolunda" sloganıyla Konya’da düzenlenen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra 13 ilden 206 belediye başkanı, 13 il yerel yönetimler başkanı, 9 İl Genel Meclis Başkanı ve 12 bakan yardımcısı katıldı.
TRT
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