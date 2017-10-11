Facebook Twitter Rss

Bakan: Enes Kanter'e engel olduk!

Bakan: Enes Kanter'e engel olduk!.18176
  • Giriş : 11.10.2017 / 09:35:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enes Kanter ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile ilgili yaptığı açıklamasında yurtdışındaki FETÖ'cü derneklerin kapattırıldığını, Enes Kanter'in propaganda için başladığı dünya turuna engel olunduğunu belirtti.

Hafta sonu Afyonkarahisar’da gerçekleşen AK Parti’nin istişare toplantısında ele alınan önemli konuların başında FETÖ ve terör örgütleri ile mücadele vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kampta başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı yurtdışında yapılan çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi. Çavuşoğlu’nun sunum sırasından şu başlıklar üzerinde durdu:

“Bazı FETÖ kuruluşları, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından resmi olarak tanınıyordu. FETÖ kuruluşları arasında Kimse Yok Mu, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile TUSKON bulunuyordu. Girişimlerimiz sonucu bu statüleri geri alındı. Enes Kanter’in propaganda için başladığı dünya turunu tamamlamasına engel olduk. Üç ülkeden sınır dışı edildi.

OKULLARINA EL KONDU

Myanmar’dan FETÖ imamını Türkiye’ye getirdik. Malezya’dan, Azerbaycan’dan Katar’dan, Suudi Arabistan’dan FETÖ’cüleri teslim aldık. 15 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetleri sonlandırıldı. Gambiya, Azerbaycan, Tacikistan, Libya, Ürdün, Dominik Cumhuriyeti, Fas, Ruanda, Kuveyt, Tunus, Karadağ, Maldivler, Madagaskar, Fildişi Sahilleri oldu.  Gine, Somali, Nijer, Sudan, Kongo’da  Maarif Vakfı bu okulları devraldı. Diğer ülkelerle de okulların devredilmesine yönelik temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.”

AKŞAM

İstanbul'da metrobüs yolunda kaza!

İşsizlik maaşında önemli değişiklik!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dışişleri: 2 ABD'li oyuncuya izin verildi

Dışişleri: 2 ABD'li oyuncuya izin verildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika-Türkiye gerilimi ile ilgili açıklama geldi.

Elazığ merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu!

Elazığ merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu!

FETÖ soruşturması kapsamında 6 ilde operasyon düzenlendi.

 

İstanbul'da metrobüs yolunda kaza!

İstanbul'da metrobüs yolunda kaza!

İstanbul Cevizlibağ metrobüs yolunda kaza meydana geldi.

Yarbayı intihara götüren savcı da ByLock'çu

Yarbayı intihara götüren savcı da ByLock'çu

Yarbay Ali Tatar'ı intihara sürükleyen savcı da ByLock kullanıcısı çıktı.

 

Türkiye, ABD'li oyuncuların giriş izni verilmedi

Türkiye, ABD'li oyuncuların giriş izni verilmedi

Türkiye'nin Amerikalı basketbolcuların girişine izin vermediği öğrenildi.

İstanbul Üniversitesi karıştı!

İstanbul Üniversitesi karıştı!

İstanbul Üniversitesi'nde çıkan olaylara polis müdahale etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya