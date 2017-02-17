Bakan Eroğlu, sosyal medyadan duyurdu
643 milyon TL bedelli 13 yeni yatırım projesi ile ilgili Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan açıklama geldi. Eroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden son 5 yılda Adanalılara toplam maliyeti 1 milyar 347 milyon 85 TL'lik yatırım müjdesi verdi.
Böylece Veysel Eroğlu, son 5 yılda Adanalılara toplam maliyeti 1 milyar 347 milyon 85 liralık yatırım müjdesi verdi.
Adanalılara müjdeli haberi veren Veysel Eroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana Valilik ziyaretinde 643 milyon lira maliyetli 13 yatırım müjdesi açıkladık" dedi.
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