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Bakan Ersoy: Kazandığımız en şanlı zafer

Bakan Ersoy: Kazandığımız en şanlı zafer.14014
  • Giriş : 15.07.2018 / 08:05:00

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin yıldönümünde sosyal medyadan paylaşım yaptı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un ilk Twitter hesabı, "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Resmi Hesabı" olarak açıldı. Ersoy'un yaptığı ilk paylaşımlardan biri de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne yönelik oldu.

"Demokrasinin asıl sahibinin halkın olduğu gerçeğini bir kez daha gösteren o şanlı geceyi unutmayacağız." yazan fotoğrafı paylaşan Ersoy, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, birliğimize kasteden hainlere karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti ve aziz milletimizin basiretiyle kazandığımız en şanlı direniş zaferidir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

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