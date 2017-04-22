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Bakan: 'Evet'çileri pişman etmeyeceğiz!

Bakan: 'Evet'çileri pişman etmeyeceğiz!.11993
  • Giriş : 22.04.2017 / 10:50:00

Bakan Müezzinoğlu, referandumda 'evet' oyu verenleri pişman etmeyeceklerini belirtti.

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Anayasa değişikliği referandumu sonrası hükümet yeni ekonomik adımlar atmaya hazırlanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Meclis'ten geçecek paket hakkında bilgi verdi.

“Sisteme ilk başlarda destek düşüktü ve muhalefetin propagandası nedeniyle negatif bir dalga oluşmuştu. Ama bunu zamanla aştık. Neticede, meşruiyeti ve sonucu hiç tartışılmayacak şekilde referandumu tamamladık”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne ‘Evet’ veren tek bir kişiyi bile pişman etmeyeceklerini, hayırcıları ise ‘Keşke biz de evet deseydik’ noktasına getirmek istediklerini söyledi. Bakan Müezzinoğlu, bazı gazetecilerle sohbetinde referandum sonuçlarını değerlendirdi. Müezzinoğlu’nun mesajları şöyle: Paket Meclis’ten geçtikten sonra kampanyaya hemen başlamadık. 15 günlük bir ara söz konusu oldu. Bir boşluk oluştu. Belki orada teknik bir hata yaptık. O boşluğu bırakmasaydık, paketi anlatmak için daha fazla zamanımız olabilirdi. Bu boşluk nedeniyle önce negatif bir dalga oluştu. Hadiseyi yeterince anlatabilseydik, belki negatif dalga olmayacaktı. Çünkü hemen, tek adam gibi, rejim değişikliği, parlamento ortadan kalkacak gibi çok negatif bir dalga oluştu. Sanki bu negatif dalganın oluşmasına da biz biraz müsaade ettik.

Sonradan araziye çıkınca, anlattıkça rakamlar değişti. Özellikle Avrupa’nın tutumu,  yurt içindeki bazı hadiseler, toplumun bu işi daha iyi kavramasına vesile oldu. Yüzde 51,5 gibi bir rakamla sonucu aldık. Ben şahsen 53 civarında bir oy bekliyordum. Son iki gündeki bazı hadiseler tekrar bir durağanlaşmaya neden oldu. Eyalet tartışmalarına benzer… Ama neticede, meşruiyeti ve sonuçları hiç tartışılmaması gereken bir netice alındı.

Bizim bundan sonraki hedefimiz, referandumda evet veren tek bir kişiyi pişman etmemek. Ayrıca hayır veren milyonlarca insanı da ‘Keşke biz de evet verseydik’ dedirtecek bir sorumluluğumuz var. Bunu yapmak zorundayız. AK Parti’ye oy vermeyecek olabilir ama en azından ‘Bunu da doğru yaptılar’ dedirtebilmeliyiz.

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