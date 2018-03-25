Bakan Fakıbaba: 250 bin düve vereceğiz
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarım Kredi olarak bu yıl 75 bin düve vereceklerini açıkladı.
"Hedefimiz Türkiye'nin bir milyon düve açığını kapatmak" diyen Fakıbaba şöyle konuştu:
"3 yıl içerisinde Tarım Kredi olarak 250 bin düve vereceğiz. Bunlar 100 bin liralık olacak. İnşallah 75 binini bu yıl için planladık. Bunu 3 yıl içerisinde 250 bine tamamlayacağız"
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