Bakan Fakıbaba, 'av yasağı' için tarih verdi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Av yasağı, Akdeniz'de 16 Eylül 2018, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül 2018 tarihinde sona erecek" dedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, yarın sona erecek olan balıkçılık av sezonu dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin tüm denizlerinde gırgır ve trol ağları ile avcılık yapan balıkçı gemileri için av yasağının yarın itibariyle başlayacağını anımsatan Fakıbaba, "Bu av sezonunda; avcılık üretimimizin büyük çoğunluğunu oluşturan göçmen balıklardan hamsi, istavrit ve sardalya üretiminde, arzu ettiğimiz oranda olmasa da geçen sezona göre nisbi bir artış görülürken, çaça ve palamut avcılığında azalma oldu. Bakanlık olarak bu sezon da, balık stoklarının korunması amacıyla denetim, destekleme ve uluslararası sularda avcılık yapılması gibi çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürdük" ifadelerini kullandı.
"YASAL YOLLARDAN AVLANMAYAN BİN 648 TON SU ÜRÜNÜNE EL KONULDU"
Bu kapsamda tüm imkanlarını geçmişte olduğu gibi denetimler için seferber ettiklerini dile getiren Fakıbaba, şunları kaydetti:
"Bu doğrultuda, yasa dışı avcılığın önlenmesi ve su ürünleri kontrol hizmetlerinde etkinliğin artırılması amacıyla, modern ekipmanlarla donatılmış 8 adet kontrol gemisinin alımını yaparak ekiplerimizi güçlendirdik. Ayrıca 2 yıl önce hayata geçirdiğimiz Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi ile endüstriyel balıkçılık yapan bin 500 balıkçı gemisinin avcılık faaliyetlerini, anlık olarak takip edebiliyor, bu sayede avcılığın daha etkin denetlenmesini sağlayabiliyoruz. 2017 yılında, Bakanlığımızın yanı sıra diğer denetleyici kurumlarla birlikte su ürünleri av yasaklarına ilişkin olarak toplam 94 bin 537 adet denetim yaptık. 2016 yılına göre artış yaşanan bu denetimlerde; yasal yollardan avlanmayan bin 648 ton su ürününe el konuldu, yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve satışını yapan 6 bin 227 kişi/iş yerine toplam 10 milyon 104 bin 254 TL idari para cezası uygulandı ve 58 adet balıkçı gemisinin ruhsatı iptal edildi."
"DENETİMLERİN YANI SIRA DESTEK DE VERİYORUZ"
Fakıbaba, geçtiğimiz yıl denetimlerin yanı sıra balıkçılara yönelik ciddi destek vermelerinin de söz konusu olduğunu anlatarak, bu kapsamda balık stokları üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla 10 metre ve üzeri boylarda toplam 214 balıkçı gemisinin filodan çıkarıldığını ve 22,5 milyon TL ödeme yapıldığını bildirdi. Hem iç sularda hem de denizlerde avcılık yapan 10 metreden küçük tekneleri de ilk kez destekleme kapsamına aldıklarını kaydeden Fakıbaba, bu kapsamda 9 bin balıkçıya 14 milyon TL'lik destekleme yaptıklarını, bu uygulamaya bu yıl da devam edeceklerinin altını çizdi.
"AKDENİZ'DE 16 EYLÜL 2018, DİĞER DENİZLERİMİZDE İSE 1 EYLÜL 2018 TARİHİNDE SONA ERECEK"
Geçen sezon ayrıca Akdeniz'deki küçük balıkçılara destek olmak amacıyla Beymelek Lagünü'ndeki levrek ve çipura yavrularını denize bıraktıklarını aktaran Fakıbaba, şöyle devam etti:
"Ülkemiz karasularındaki balık stokları üzerindeki av baskısının azaltılması ve ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, Moritanya ve Somali ile anlaşmalar gerçekleştirdik. Bu doğrultuda 50 balıkçı gemimiz Moritanya karasularında avlanma yapıyorlar. Önümüzdeki günlerde Somali karasularında da bu şekilde avlanmaya başlanılacak. Ayrıca kurallara uymak kaydıyla; avlanma yasağının başlayacağı 15 Nisan tarihinden itibaren isteyen balıkçılarımız, karasularımızın bitişiğindeki uluslararası sularda avcılık yapabilecekler. Bunun yanı sıra karasularımızda, Su Ürünleri Avcılık Tebliği ile getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığı dönem boyu serbest olacak. Av yasağı, Akdeniz'de 16 Eylül 2018, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül 2018 tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında getirilen yasaklara uyulması, balıkçılığımız ve balıkçılarımızın geleceği açısından büyük önem arz etmektedir."
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