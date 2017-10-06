Bakan Faruk Çelik hastaneye kaldırıldı
Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan eski bakanın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Faruk Çelik'in daha önce tedavi gördüğü rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Çelik, divertikül hastalığına bağlı bağırsak perforasyonu nedeniyle özel bir hastanede 23 Mayıs 2014 tarihinde acil olarak ameliyata alınmış, başarılı geçen ameliyat yaklaşık 2 saat sürmüştü.
HABERTURK
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