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Bakan Fikri Işık'tan Yunanistan'a tepki

Bakan Fikri Işık'tan Yunanistan'a tepki.13451
  • Giriş : 28.01.2017 / 12:25:00

Milli Savunma Bakanı Işık'tan Yunan mahkemesinin kararına sert tepki geldi.

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Kurtarma gemisi DKK'nın teslim edilme töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan'ın darbe girişimi sonrası ülkesine kaçan FETÖ askerleri ile ilgili verdiği karara sert tepki gösterdi.

Işık Yunanistan’ın darbeci askerlerle ilgili karar hakkında "Bu karar tam bir hayal kırıklığıdır, yargı kararı değil siyasidir." dedi

"Maalesef aylar süren yargılamanın sonunda Yunanistan'daki yüksek mahkemenin verdiği karar tam bir hayal kırıklığıdır." diyen Bakan Işık, "Açıkça söylüyorum, bu bir yargı kararı değildir, bu karar yargısal adalet dağıtan bir karar değildir. Bu karar siyasi bir karardır." dedi.

Bakan Işık, "Yunanistan, bu kararıyla terör ve terörizmle mücadelede ne kadar yanlış bir yolda olduğunu da ortaya koymuş oldu. Yunanistan'dan acilen beklediğimiz, bu yanlış ve haksız kararın bir an önce düzeltilmesi ve bu 8 kişinin behemehal Türkiye'ye iade edilmesidir." dedi.

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