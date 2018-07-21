Bakan Gül'den FETÖ açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması elebaşı Fethullah Gülen ile ilgili konuştu ve yeni delillere ulaşıldığını söyledi.
Adalet Bakanı Gül, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesine ilişkin" O gece FETÖ'nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Gül, " 15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen veri. O gece FETÖ'nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık. Bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu akşam da ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.
HDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNE YÖNELİK SORUŞTURMALAR
Bakan Gül, terörist cenazelerine katıldıkları için haklarında soruşturma başlatılan HDP'li milletvekillerine ilişkin, "Türkiye hukuk devletidir. Herkes hukuka, kanuna, nizama uymak zorundadır. Bu konuda da farklı bir durum olursa ilgili makamlar gerekli soruşturmayı yapar" dedi.
Gül'ün açıklamalarından satır başları;
AKIN İPEK'İN PASAPORTUNA EL KONULMASI
Biz, 'bunlar bağımsız Türk yargısına iade edilsin' diyoruz. Elbette kararı mahkeme verecektir. Bu konuda medyada yansıtılandan farklı gelişmeler de var ama her halükarda süreci takip ediyoruz. Bu konuda hukukun gereği hiçbir terör örgütünü korumamaktır. Hukuk devletiyseniz teröristi korumayacaksınız. Terör örgütlerinde ayrım yapmayacaksınız, iyi terörist, kötü terörist ayrımı yapmayacaksınız.
FETÖ DAVALARI
15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra, fiili FETÖ yargılamalarının neredeyse üçte ikisi tamamlanmış durumda. Bu yıl sonu itibarıyla da bu davaların nihayete ereceğini görüyoruz. Burada da yine ağırlaştırılmış müebbet ve farklı sürelerde mahkumiyet öngörülen 2 binin üzerinde mahkumiyet söz konusu. Yine beraat eden sanıklar da var. Bu yargılamalar adil bir şekilde devam ediyor. 251 şehidimizin kanı yerde kalmayacak şekilde adalet tecelli etmektedir.
FETÖ'nün yargıdan temizlenmesiyle beraber, 15 Temmuz sonrasında yaklaşık 4 bin hakim savcı ihraç edildi, yargı kendi mecrasına oturmaktadır. Nasıl Türkiye normalleşerek şahlanış dönemine geçiyorsa yargıda da artık rutin olağanlaşma ve adaletten şaşmayacak şekilde bir yapılanma söz konusudur. Artık yargıda da bunu yavaş yavaş hissetmekteyiz. Vatandaşlarımız da bunu hissetmektedir.
NTV
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