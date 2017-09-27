Bakan: Habur için alternatif kapı arıyoruz
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Kuzey Irak'a yönelik uygulanan ekonomik yaptırımlar hakkında bilgi verdi ve Habur Sınır Kapısı'na alternatif kapı arandığını belirtti.
A Haber televizyonunda katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Tüfenkci'nin açıklamaları şu şekilde;
Bu biraz da ilgili kurumların çalışmalarının neticesinde ortaya çıkacak. 2-3 ayda da açılabilir biraz zaman da alabilir. Irak tarafındaki yolların iyileştirilmesi ve o koridorunda da güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Bunlar belli zaman alabilir.
HABERTURK
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