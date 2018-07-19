Bakan Hulusi Akar, Yunanlı komutanı aradı
Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral Yaşar Güler'e devreden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hastaneye kaldırılan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Amiral Evangelos Apoktolakis'i aradı.
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Amiral Evangelos Apostolakis 8 Temmuz tarihinde şiddetli baş ağrısı şikayetiyle askeri hastaneye kaldırılmıştı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Apostolakis’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Atina Hava Kuvvetleri Askeri Hastanesinde tedavi gören Amiral Apostolakis’in bugün taburcu olması ve Pazartesi günü görevine geri dönmesi bekleniyor.
TRT
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