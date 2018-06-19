Bakan, ilk çıkacak yasayı açıkladı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çıkarılacak ilk yasanın hayvanları korumaya yönelik düzenleme olacağını belirtti. Geçtiğimiz günlerde yavru bir köpeğe yapılan işkence kamuoyunda büyük tepki yaratmıştı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kanunlaştıracağımız ilk yasa hayvanları korumaya ilişkin bu düzenlemeler olacaktır" dedi.
Habertürk TV canlı yayında konuşan Gül şunları söyledi:
Hapis cezasını getirebilecek bir düzenlemeyle, bir caydırıcı düzenlemeler hazırlığımızı yaptık.
Kanunlaştıracağımız ilk yasa hayvanları korumaya ilişkin bu düzenlemeler olacaktır. Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti var.
MAĞDUR HAKLARI
Yine Bakanlar Kurulu'nda sunumumuzu yaptık. Bu seçim kararıyla beraber Meclis tatile girdiği için gelmedi. Hem hayvanları koruma kanunu hem de mağdur hakları kanunu çıkacaktı.
Mağdur olan kişinin bir takım hakları getirildi ama biz yeterli görmüyoruz. Mağdurlar hem internet üzerinden her an erişebilecekleri, uğramış olduğu mağduriyeti neyse hangi hakları var, bu konuda çok önemli bilgilendirmeyi yapacağız. Tazminattan istihdama varıncaya kadar... Tazminat hususunda çalışmalarımızı yine yaptık. Önemli bir konu. Miktarıdır, suçun durumuna, mağduriyetin durumuna göre çalışmalar yapılıyor.
Mağdur oldu belki işinden oldu, sosyal hayattan koptu, mağdurların yanında olabileceğimiz bir kanun tasarısı hazırladık.
Diyelim ki kadın ve çocuk mağdur oldu.
Aynı mahallede suçun failiyle beraber yaşıyor. Korumasına yönelik suçlunun farklı şekillerde tedbiri, cezaevinden çıktı bununla ilgili tedbirler, bu konularla ilgili düzenlemeler yaptık.
Biz çocukları icraya para yatırarak görme işine son vereceğiz. Eşyayı teslim eder gibi bir para yatırıyor... Yine müracaatını yapacak ve para ödemeyecek.
HÜRRİYET
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