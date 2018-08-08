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Bakan, ilk sondaj için tarih verdi

Bakan, ilk sondaj için tarih verdi.18021
  • Giriş : 08.08.2018 / 10:33:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, ilk sondaj için tarih verdi.

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Büyüyen Beşik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de gerçekleştirilecek ilk sondaj için tarih verdi. Dönmez, ilk sondajın birkaç ay içinde yapılacağını söyledi.

 Fatih Dönmez, ABD'nin İran'a yaptırım kararıyla ilgili olarak, "tek taraflı bir karar, meşru bir ticaret yapıyoruz" dedi.

Dönmez, Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmasıyla ilgili, "Gemimiz ilk sondajı birkaç ay içinde yapacak" diye konuştu.

Fatih Dönmez, Nükleer santralde, Akkuyu ve Sinop'tan sonra üçüncü projenin Trakya'da olacağını kaydetti. Dönmez, "Trakya'daki santrali Çin'le yapacağız" dedi.

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