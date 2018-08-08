Bakan, ilk sondaj için tarih verdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de gerçekleştirilecek ilk sondaj için tarih verdi. Dönmez, ilk sondajın birkaç ay içinde yapılacağını söyledi.
Fatih Dönmez, ABD'nin İran'a yaptırım kararıyla ilgili olarak, "tek taraflı bir karar, meşru bir ticaret yapıyoruz" dedi.
Dönmez, Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmasıyla ilgili, "Gemimiz ilk sondajı birkaç ay içinde yapacak" diye konuştu.
Fatih Dönmez, Nükleer santralde, Akkuyu ve Sinop'tan sonra üçüncü projenin Trakya'da olacağını kaydetti. Dönmez, "Trakya'daki santrali Çin'le yapacağız" dedi.
DİĞER HABERLER
Erdoğan çağrı yaptı, MHP harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı MHP'lileri harekete geçirdi.
Dikkat! Başvurular uzatıldı!
Yeniden yapılandırmadan yararlanmak isteyenler için önemli bir açıklama geldi.