Bakan Işık'tan Adil Öksüz davası
14 Temmuz'da Adil Öksüz ile Bakan Fikri Işık'ın görüştüğü iddiasını ortaya atan CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında hukuki süreç başlatıldı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık için bakanlığın Basın Müşavirliği'nden açıklama geldi.
Yapılan açıklamada "CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık'a yönelik ortaya attığı gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan deli saçması iddialarına ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.
Tele1 Televizyonunda dün akşam Ümit Zileli'nin Pusula programında konuşan CHP milletvekili Eren Erdem, Bakan Fikri Işık'ın 14 Temmuz'da Sakarya'da Adil Öksüz'le görüştüğünü, bu görüşmenin görüntülerinin bulunduğunu ve görüntülerin kimde olduğuna ilişkin MİT'in bilgisi olduğunu iddia etti.
DELİ SAÇMASI İDDİALAR
Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliği, Eren Erdem'in iddialarına ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık'a yönelik ortaya attığı gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan deli saçması iddialarına ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır."
HÜRRİYET
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