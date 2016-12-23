Bakan Işık'tan önemli El Bab açıklaması
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Suriye'De devam eden Fırat Kalkanı Harekatı ve El Bab'da süren çatışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 3 askerin DEAŞ'ın elinde bulunduğunu değerlendirdiklerini belirten Işık, çeşitli bilgilendirmelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 'Şu ana kadar 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet, 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz' dedi.
Işık açıklamasının devamında ise şunları kaydetti, "Şu anda Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Allah'a hamd olsun El Bab'ın en kritik yeri olan Hastane Tepesi'ni DEAŞ'tan temizledik. En kritik nokta ele geçirildi ama önümüzde daha yapacak işlerimiz var. Bu ülkede, bu kritik süreçte bölgemizde bütün dengelerin değiştiği, bütün kartların yeniden karıldığı bu dönemde herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Bir taraftan terör örgütlerinin Türkiye'yi çekmek istediği tuzaklara karşı hepimiz çok dikkatli olmalıyız, diğer taraftan da birliğimizi ve beraberliğimizi bozacak hiçbir harekete girişmemeliyiz, tevessül etmemeliyiz."
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