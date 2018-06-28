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Bakan: LGS'deki birincilerin sayısını açıkladı

Bakan: LGS'deki birincilerin sayısını açıkladı.15002
  • Giriş : 28.06.2018 / 12:09:00

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, LGS ile ilgili açıklama yaptı.

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, LGS ile ilgili yaptığı açıklamasında 30 Temmuz'da yerleştirmelerine ilişkin tüm sonuçların ilan edileceğini söyledi.

Bakan Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şöyle:

(LGS'de başarı durumu nasıl, kaç öğrenci tam puan aldı) Sınava 971 bin 657 kişi girdi. 18 öğrencimiz tüm soruları doğru cevapladı. LGS Matematik sınavında sorular müfredatla ilişkilendirilerek soruldu. Soruların konu dağılımı eşit düzeyde.

2014 yılında ilk yapılan TEOG'da 10 öğrenci tüm soruları doğru cevapladı. TEOG ve yeni sınav sistemini karşılaştırmak doğru olmaz. Biz öğrencilerimize olağanüstü güveniyoruz. Okullar arasında çok büyük fark yok.

(LGS'de yüzdelik dilim neden önemli?) Sınav sorularının tamamı müfredatta var.

Yerleştirme kaygı göremiyoruz. Yüzde 10'unu sınav sonuçlarına göre yerleştireceğiz. Okulların kontenjanlarını 2 Temmuz'da açıklayacağız.

(Özel okula kayıt yaptıran öğrenci sistemden düşecek) Özel okula kesin yaptıranlar listemizden düşecek. Geçici kayıt yaptıranların diğer liselere kayıt yaptırmak isterlerse listemiz dahilinde kalacak.

Yerleştirme sürecinde hiçbir karışıklık olmayacak. Öğrenciler tercihlerde 5 tercihin hepsini yapmak zorunda değil. Öğrenciler kendi kayıt alanında daha avantajlı olacak. Kendi kayıt alanlarında tüm okul türleri olacak.

(Liseye Geçişte Yeni Sistem) Sistem yeni değil, anaokulu ve ilkokullarda uygulanıyor.

30 Temmuz'da tüm yerleştirme sonuçlarını ilan edeceğiz. Esas amacımız bütün okulları sınavsız hale getirmek.

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