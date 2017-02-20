Bakan Müezzinoğlu: İşsizlik hızla düşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan istihdam çalışmalarına ilişkin Bakan Mehmet Müezzinoğlu'ndan açıklama geldi. Bakan, işsizlik rakamlarının hızla düşeceğini söyledi.
Kıdem tazminatı ve taşeron işçilerle ilgili önemli düzenlemelerin nisan ayından sonra yapılacağını ifade eden Bakan, " Sabırlı olun!" dedi.
Gelir testinin artık yapılmayacağını hatırlatan Müezzinoğlu, "53 lirayı ödeyen sağlık hizmetlerinden yararlanacak" dedi.
Müezzinoğlu, büyükanneye maaş projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu: 105 bin kişi başvurdu. 27 bini kriterlere uygun... Başvurular ise bu gece yarısı bitiyor.
Emeklilere promosyonla ilgili koşulları da değerlendiren Bakan, "Bankalar belli güvenceler istiyor. Protokolsüz para vermeleri de beklenemez" ifadelerini kullandı.
DİĞER HABERLER
Rekabet Kurulu cezayı kesti: 155 milyon TL
Mey İçki'nin rakiplerinin faaliyetlerini engelleyici davranışlarda bulunduğuna karar veren Rekabet K
Bakan açıkladı: Başvurular durduruldu
Bakan Müezzinoğlu, büyükanne başvurularının durdurulduğunu açıkladı.
Maliye Bakanı: Bütçe ocak ayında fazla verdi
Bakan Ağbal, 2017 Yılı Ocak Ayı Bütçe Değerlendirmesi toplantısında konuştu.
Vergi indirimi kabul edildi!
Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği vergi indirimi kabul edildi.