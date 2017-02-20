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Bakan Müezzinoğlu: İşsizlik hızla düşecek

Bakan Müezzinoğlu: İşsizlik hızla düşecek.12081
  • Giriş : 20.02.2017 / 13:27:00
  • Güncelleme : 20.02.2017 / 13:28:13

Milyonlarca işsiz gence bakan Müezzinoğlu'ndan açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan istihdam çalışmalarına ilişkin Bakan Mehmet Müezzinoğlu'ndan açıklama geldi. Bakan, işsizlik rakamlarının hızla düşeceğini söyledi.

Kıdem tazminatı ve taşeron işçilerle ilgili önemli düzenlemelerin nisan ayından sonra yapılacağını ifade eden Bakan, " Sabırlı olun!" dedi.

Gelir testinin artık yapılmayacağını hatırlatan Müezzinoğlu, "53 lirayı ödeyen sağlık hizmetlerinden yararlanacak" dedi.

Müezzinoğlu, büyükanneye maaş projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu: 105 bin kişi başvurdu. 27 bini kriterlere uygun... Başvurular ise bu gece yarısı bitiyor.

Emeklilere promosyonla ilgili koşulları da değerlendiren Bakan, "Bankalar belli güvenceler istiyor. Protokolsüz para vermeleri de beklenemez" ifadelerini kullandı.

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