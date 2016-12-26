Müezzinoğlu'ndan alkol zammı açıklaması
Alkol zammına gelen tepkilere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'dan İnönü'lü yanıt geldi.
Bakan içenin parasından içmeyenin sağlığından yararlanılacak bir çalışma için harekete geçeceklerini belirtti.
Gazeteci-yazar Beyazıt Sansı’nın alkol ve sigara zammına ilişkin sorusunu yanıtlayan Bakan Müezzinoğlu, “Rahmetli İnönü’nün 23’ncü ölüm yıldönümünü kutladık. Rahmetli İnönü döneminde tütüne zam yapıldı. Kamuoyundan da tepki geliyor. ‘Millet zaten fakir fukara. Zor bulduğu sigara tütün var. Ona da zam yapıyorsunuz. Hali perişan.’ O da diyor ki. ‘Parası olanın, içenin parasından, içmeyenin de sağlığından yararlanacağız.’ Hocam biz şimdi içenin parasından, içmeyenin de sağlığından yararlanacak bir yolculuk yapıyoruz” dedi.
İÇKİ ZAMMI ELEŞTİRİSİNE İNÖNÜ'LÜ CEVAP
Konuşmaların ardından bir gazeteci Bakan Müezzinoğlu'na, zamlar nedeniyle kaçak içki üretim ve tüketiminin arttığını, hatta gençlerin uyuşturucu maddeleri denediğini söyleyerek bu konudaki düşüncelerini sordu. Bakan Müezzinoğlu bu soruya, dün İsmet İnönü'nün 43'üncü ölüm yıldönümü olduğunu hatırlatarak şöyle yanıt verdi:
"Sayın rahmetli İnönü döneminde tütüne zam yapılıyor, sigaraya. Kamuoyundan da tepki geliyor 'Paşam millet zaten fakir fukara, zor bulduğu bir sigara var, ona da zam yapıyorsunuz' diyorlar. O da diyor ki 'parası olanın içenin parasından, içmeyenin sağlığından yararlanacağız.' Biz de şimdi içenin parasından, içmeyenin de sağlığından yararlanacak bir yolculuk yapıyoruz."
Aynı gazetecinin, "Yemek veriyorsunuz ama rakı yok. Bu nasıl laiklik" sitemi üzerine de Bakan Müezzinoğlu şöyle konuştu:
"Hekimlikte alkolün faydalı olduğuna dair tek bir bilimsel çalışma yok. Tam aksine alkolün sağlığa zararları olduğu bilinen bir gerçek. Hekim olarak alkole karşıyım. Laikliğe gelince bu yemeği ben veriyorum, ne ikram edeceğime ben karar veririm. Yarın akşam sen yemek verirsen, orada da ne ikram edeceğine sen karar verirsin. Benim de laiklik anlayışım budur."
Bakan Müezzinoğlu ve beraberindekiler daha sonra Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi.
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