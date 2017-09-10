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Bakan: Muğla'daki yangın kendiliğinden çıkmadı

Bakan: Muğla'daki yangın kendiliğinden çıkmadı.14938
  • Giriş : 10.09.2017 / 15:02:00
  • Güncelleme : 10.09.2017 / 15:05:07

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili Bakan'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili açıklamada bulunurken, yangının kendiliğinden çıkma ihtimalinin olmadığını söyledi.

Eroğlu, Or-Köy projeleri ve DSİ yatırımları ile ilgili temel atma töreni için geldiği Muğla’da 300 hektar ormanlık alan ve 51 evin yandığı Muğla’nın Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde çıkan orman yangını ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

İzmir’den helikopter ile Muğla’ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Muğla Valiliğinde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Zeytinköy Mahallesi’ndeki yangın hakkında konuşan Bakan Eroğlu, “Zeytinköy’de yangın kendiliğinden çıkmadı tabi ki. Mutlaka o civarda birileri ormana tedbirsizlik sebebiyle yaktılar. Aslında orman ile köy arasında belli bir açıklık olmasına rağmen hızlı bir rüzgar vardı.

Rüzgar sebebiyle maalesef beklemediğimiz halde köye kadar geldi. Ama orman teşkilatı orada cansiperane çalıştı. Canlarını tehlikeye atarak, vatandaşın giremediği ahırlara bizim orman şeflerimiz girerek hayvanları kurtardı. 51 ev, 10 tane ahır, 2 tane depo yanmış. Ayrıca bir sığır, 2 teke, 90 tane bir başka vatandaşın keçisi, merkep ile 120 adet arı kovanı telef olmuş. Bunlara bakacağız. Geçmiş olsun, büyümeden daha büyük bir sıkıntısı olabilirdi.

Türkiye’nin yangın konusunda 2 tecrübeli müdürümüzü ve gerekli araçları bölgeye sevk ederek büyük bir mücadele verdik. Kuvvetli rüzgara rağmen yangını söndürdük. Ama tabi ki epey hasar var, sevincimiz şu ölüm hadisesi olmaması” dedi.

Ne olmuştu?

6 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde çıkan, 24 saat etkili olduktan sonra 7 Eylül Perşembe günü öğle saatlerinde kontrol altına alınabilen yangında Zeytinköy Mahallesi’nin büyük bir kısmını ve köyü çevreleyen ormanları yok eden yangının izleri sürüyor.

"Bu işin şakası yok"

Bölgenin afet bölgesi yapılması ile ilgili bir soruyu cevaplandıran Bakan Eroğlu, “Devlet büyüktür, gerekli destekleri vereceğiz. Tespitler devam ediyor. Raporlar hazırlanacak ve ilgili yerlere iletilecek. Ama şunu unutmayın yangını çıkaran da o civardaki vatandaşlar, kusura bakmasınlar. Yangın kendi halinde çıkmadı. Kasıt demiyorum ama herhalde orada çalışma yapılırken rüzgarla birden bire taşındı.

Rüzgar varsa yakmayın

Biz kameralarla tespit ediyoruz başka dışarıdan gelen bir şey yok. Dolayısıyla bizim ricamız bu işin şakası yoktur. Otlar kuru, nem çok düşük, sıcaklık yüksek bir de rüzgar varsa kimse ateş yakmasın. Biraz dikkat edilsin.

Allah korusun can kaybı olabilirdi. O zaman acımız daha büyük olabilirdi. Mal kaybını telafi ederiz eskisinden daha iyi yaparız. Yangınların yüzde 85’i kendiliğinden çıkmıyor. Vatandaşın ihmal ve kusurundan kaynaklanıyor. Biraz dikkat edilsin. Bunlar bizim akciğerlerimiz. Oraya insanlar giderek, göğüslerini siper ederek, canlarını tehlikeye atarak, o sıcakta rüzgarın birden bire dönmesi ile icabında yangın içinde kalabilecek olan bizim orman teşkilatını bir düşünsünler” dedi.

Tgrt

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