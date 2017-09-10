Bakan: Muğla'daki yangın kendiliğinden çıkmadı

Giriş : 10.09.2017 / 15:02:00

10.09.2017 / 15:02:00 Güncelleme : 10.09.2017 / 15:05:07

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili Bakan'dan çarpıcı bir açıklama geldi.