Bakan müjdeyi verdi: 2500 kişi alınacak
Müjdeli haber geldi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT'ye 2 bin 500 yeni personel alınacağını duyurdu.
DİĞER HABERLER
Antalya'da 7 ByLock kullanıcısı tutuklandı
Sivas'ta TIR'la servis aracı çarpıştı: 19 yaralı
Sivas'ta kamu çalışanlarını taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı.
Katil alkışlarla cezaevine gönderildi!
Adliye önünde toplanan kalabalık, katili alkışlarla cezaevine gönderdi.
18 yaşında sanmış!
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan yargılanan şahıs, çocuğu "18 yaşında" zannetmiş!