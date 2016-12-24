Bakan, o görüntülerle ilgili konuştu
İnternette yayınlanan terör örgütü DAEŞ'in 2 askeri infaz ettiği şok görüntülerin gerçek olup olmadığı henüz belirlenemezken hükümet kanadından konuya ilişkin açıklama geldi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, internete düşen görüntülerle ilgili hükümetten cevap beklediğini belirtirken, hükümet adına açıklama Lütfi Elvan'dan geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü DEAŞ’ın Türk olduklarını öne sürdüğü iki askeri infaz ettiğine ilişkin görüntülerin yer aldığı videoyla ilgili “El Bab’dan gelen şehit haberleri var. İnternette yayınlanan görüntüler var. İzleyemiyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Hükümetten cevap bekliyoruz. ‘Olayı inceliyoruz’ diyorlar, inceleyin ama ben cevap bekliyorum. Eskiden bir PKK belası vardı, şimdi bir de IŞİD belası çıktı” dedi. Hükümet kanadından konu hakkında açıklama yapan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan 'Gerçek mi bilmiyoruz' derken geç saatlerde bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, '3 askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir' dedi.
HÜRRİYET
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