Facebook Twitter Rss

Bakan, o görüntülerle ilgili konuştu

Bakan, o görüntülerle ilgili konuştu.9943
  • Giriş : 24.12.2016 / 11:49:00
  • Güncelleme : 24.12.2016 / 11:50:40

Bakan Elvan, internete düşen şoke eden görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İnternette yayınlanan terör örgütü DAEŞ'in 2 askeri infaz ettiği şok görüntülerin gerçek olup olmadığı henüz belirlenemezken hükümet kanadından konuya ilişkin açıklama geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, internete düşen görüntülerle ilgili hükümetten cevap beklediğini belirtirken, hükümet adına açıklama Lütfi Elvan'dan geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü DEAŞ’ın Türk olduklarını öne sürdüğü iki askeri infaz ettiğine ilişkin görüntülerin yer aldığı videoyla ilgili “El Bab’dan gelen şehit haberleri var. İnternette yayınlanan görüntüler var. İzleyemiyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Hükümetten cevap bekliyoruz. ‘Olayı inceliyoruz’ diyorlar, inceleyin ama ben cevap bekliyorum. Eskiden bir PKK belası vardı, şimdi bir de IŞİD belası çıktı” dedi. Hükümet kanadından konu hakkında açıklama yapan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan 'Gerçek mi bilmiyoruz' derken geç saatlerde bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, '3 askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir' dedi.

HÜRRİYET

Lionel Messi yeni sözleşmeye yanaşmıyor!

Saldırganın sevgilisi gözaltında

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbakan: Asimetrik saldırı yapılıyor

Başbakan: Asimetrik saldırı yapılıyor

Başbakan Binali Yıldırım, Dolmabahçe'de kadın girişimcilerle buluştu.

Bahçeli'den Fırat Kalkanı yorumu

Bahçeli'den Fırat Kalkanı yorumu

MHP lideri Bahçeli, ülkenin gündemindeki operasyon hakkında konuştu.

 

AK Parti'den başkanlık sistemi kılavuzu

AK Parti'den başkanlık sistemi kılavuzu

AK Parti, tartışma konusu olan başkanlık sistemi için kılavuz hazırladı.

Kılıçdaroğlu: Geç kalmış bir düzenleme

Kılıçdaroğlu: Geç kalmış bir düzenleme

Kılıçdaroğlu, hükümetin Suriye politikası hakkında konuştu.

 

Kılıçdaroğlu'nun danışmanına tutuklama

Kılıçdaroğlu'nun danışmanına tutuklama

Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul için tutuklama talebinde bulundu.

Erdoğan: Biz durursak Sevr'e döneriz!

Erdoğan: Biz durursak Sevr'e döneriz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Bab operasyonu hakkında bilgi verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya