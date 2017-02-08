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Bakan: Özel kuvvetleri devreye sokmalıyız

Bakan: Özel kuvvetleri devreye sokmalıyız.14716
  • Giriş : 08.02.2017 / 14:11:00

Bakan Çavuşoğlu, Rakka operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Bakan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rakka operasyonu hakkında konuştu ve koalisyon içindeki ülkeler olarak özel kuvvetlerin devreye sokulabileceğini söyledi.

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