Bakan: Peşmergeye askeri eğitim kesilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Irak'ta IKBY lideri Mesud Barzani tarafından gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu hakkında konuştu ve Peşmergeye yapılan askeri yardımın kesileceğini belirtti.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY'deki gayrimeşru referandumuna ilişkin açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, "Türkmen kardeşlerimize yönelik bir fiili müdahale olursa Türkiye tarafından askeri operasyon hemen olur" dedi.IKBY referandumu ile ilgili açıklamala yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Referandumu yok sayıyoruz. Bizim bundan sonra muhattabımız Bağdat'tır" dedi. "Biz dostane tavsiyemizi de yaptık, uyarılarımızı da yaptık" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, " Sınır kapılarında şu an herhangi bir kapama yok sadece kontrolleri sıkılaştırma var. Attığımız adımlar olacak. Şu an konuları değerlendiriyoruz. IKBY ben kendi yoluma gideceğim dedi, biz de onlara bunun bir bedeli olacaktır dedik ve olacak. Bizim sorunumuz Kürt kardeşlerimiz değil. Suriye 'de de değildi" diye konuştu.Peşmergeye askeri eğtim desteğinin kesileceğini açıklayan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle: Biz onlar yardım ettik. Saddam döneminde de yardım ettik, DEAŞ'a karşı da yardım ettik. Bizim ordaki Kürt kardeşlerimizle sorunumuz olmadığını gösteriyor. Borç böyle ödenmez. Neçirvan'ın yaptığı açıklamalar bizi ilgilendirmiyor açıkçası. Bağdat'tan gelen talepleri geldikçe değerlendirdik.Türkmen kardeşlerimize yönelik fiili bir müdahale olursa askeri seçenek hemen devreye girer. Ticaretimizi engelleyen, şoförlerimize herhangi bir şey olursa veya tırlarımıza bir şey olursa onların güvenliği de bizim önceliğimiz. Bağdat yönetimi ile atacağımız adımlar olur. Gelişmelere göre her türlü adımı atabiliriz. Uzmanlarımız çalışmaya devam ediyor. İran yine Irak'tan gelen talepler üzerine karar aldılar. Bölgesel bir sorun olduğu için, bizim derdimiz Irak ve Suriye 'ye istikrar gelsin. Bu hareket bunlara engel. Bölgeyi ilgilendiren bir sorun olduğu bu konuda neler yapılacağını değerlendirmemiz normaldir. Askeri tedbirler ve diğer tüm tedbirler gelişmelere göre değerlendirilecek.Onlara sormak lazım dertleri ne? Bağımsızlık mı ilan edecekler yoksa petrolden şu kadar daha fazla hak ver mi diyecekler göreceğiz. Ama masada artık güçlü olamayacaklar onu söyleyebilirim.Bunu oluşturacak huzura kavuşamayacaklar. PKK kapıda bekliyor zaten. PKK onlar için birinci derecede tehdit. PKK, Barzani yönetimini zayıflatmak için hep fırsat kolladı. Önümüzdeki süreçte PKK Barzani'ye saldıracak. İleride Barzani'ye saldıracak başka unsurlar da olacak. Referandum sonrası karşı karşıya kalacakları tehditler konusunda kendilerini bilgilendirdik. Onlar da bunları biliyor. Terör koridoruna asla müsade etmeyiz. Bu bizim için hayati derecede önemli.Son günlerde Rusların Suriye 'nin İdlib bölgesinde bombalama yaptığını görüyoruz. Burada tabi terör grupları da var. Terör gruplarına karşı tabi ki müsamaha gösterilmemesi gerekiyor. Ama görüyoruz ki çok sayıda sivil insan ve ılımlı muhalif de öldürüldü. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Burada sivillere yönelik bir saldırı olursa ateşkesin ihlalidir ve Astana anlaşmasının da bozulması anlamına gelirTÜRKİYE