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Bakan: PKK'ya Sincar'da yeni üs yok

Bakan: PKK'ya Sincar'da yeni üs yok.13451
  • Giriş : 26.04.2017 / 14:14:00

Bakan Işık, Sincar operasyonuna ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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Türkiye'nin düzenlediği Sincar operasyonuna ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bölgede yuvalanan terör örgütü PKK ve uzantılarının Sincar'da yeni üs kurmalarına imkan tanınmayacağını vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ankara'da Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Genel Kurulu'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Işık, Sincar'a düzenlenen hava hareketına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Operasyonun bölücü terör örgütü ve uzantılarına yönelik olduğunu söyleyen Işık, şunları kaydetti:

"Sincar'daki operasyon başka kimseye karşı yapılmamıştır. Terör örgütüne karşı yapılmış bir operasyondur. PKK ve uzantılarına Sincar'da yeni üs kurma imkanı tanınmayacaktır.

Arzumuz uluslararası işbirliğinin oluşturulmasıdır. Bunu yaparken de Irak'ın toprak bütünlüğü konusundaki hassasiyetimizi vurguluyoruz. Her zaman işbirliğine hazırız.

Bu operasyonu icra eden TSK mensuplarını kutluyorum ve tebrik ediyorum. Başarılı bir operasyon yapıldı. Güvenliğimizi riske etmeyeceğimizi herkesin bilmesi gerekir. Sincar'ın ikinci Kandil olmasına müsaade etmeyeceğiz."

NTV

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