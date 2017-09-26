Facebook Twitter Rss

Bakan: Referandum kararı faciadır

Bakan: Referandum kararı faciadır.16096
  • Giriş : 26.09.2017 / 11:13:00

AB Bakanı Ömer Çelik, bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, kuzey Irak'ta IKBY lideri Mesud Barzani'nin gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumu ile ilgili konuştu ve Barzani'nin dilinden Irak'ın yeni bir kan banyosuna dönüştürülmesi teklifinde bulunduğunu belirtti.

- AB Bakanı ve Başmüzakereci  Ömer Çelik: "Referandum kararı çıktıktan, Barzani bunda ısrar ettikten, bağımsızlık ilanı gibi bir tutum içine girdikten sonra peşmergeye verilen her silah Türkmen'e, Arap'a ve Irak'ın diğer topluluklarına karşı kullanılır"

-Çelik: "Türkiye gibi büyük bir stratejik güçle, büyük bir devletle AB ilişkilerini biz böyle layüsel bir şekilde dondururuz, askıya alırız demek çocuk oyuncağı değil. Biz dondurma ya da askıya alma tavrını, bunu burada ilk defa söylüyorum, müzakereleri kesme olarak algılarız"

HÜRRİYET

Hakkari'den 3.9 büyüklüğünde deprem!

Hakkari'de konvoya saldırı: 3 PKK'lı öldürüldü

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

MHP lideri Bahçeli'den Dil Bayramı açıklaması!

MHP lideri Bahçeli'den Dil Bayramı açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Türk Dil Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Erdoğan'a ulaşamıyorum diyen Barzani'ye yanıt

Erdoğan'a ulaşamıyorum diyen Barzani'ye yanıt

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Neçirvan Barzani'ye cevap verdi.

 

Bakan: Peşmergeye askeri eğitim kesilecek

Bakan: Peşmergeye askeri eğitim kesilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Peşmerge konusuna değindi.

Irak, Erdoğan'ın açıklamasını canlı yayınladı

Irak, Erdoğan'ın açıklamasını canlı yayınladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Kuzey Irak'ta canlı yayınlandı.

 

Erdoğan'dan İran'a kritik telefon!

Erdoğan'dan İran'a kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruhani ile görüşme yaptı.

Başbakan: Karar yok hükmündedir!

Başbakan: Karar yok hükmündedir!

Başbakan Binali Yıldırım, Mamak'ta önemli açıklamalarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya