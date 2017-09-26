Bakan: Referandum kararı faciadır
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, kuzey Irak'ta IKBY lideri Mesud Barzani'nin gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumu ile ilgili konuştu ve Barzani'nin dilinden Irak'ın yeni bir kan banyosuna dönüştürülmesi teklifinde bulunduğunu belirtti.
- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: "Referandum kararı çıktıktan, Barzani bunda ısrar ettikten, bağımsızlık ilanı gibi bir tutum içine girdikten sonra peşmergeye verilen her silah Türkmen'e, Arap'a ve Irak'ın diğer topluluklarına karşı kullanılır"
-Çelik: "Türkiye gibi büyük bir stratejik güçle, büyük bir devletle AB ilişkilerini biz böyle layüsel bir şekilde dondururuz, askıya alırız demek çocuk oyuncağı değil. Biz dondurma ya da askıya alma tavrını, bunu burada ilk defa söylüyorum, müzakereleri kesme olarak algılarız"
HÜRRİYET
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