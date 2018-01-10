Bakan: Rusya ve İran Esad'ı durdursun
Suriye İdlib'de gerginliği azaltma bölgelerine yapılan saldırılarla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve İran'ın saldırılar konusunda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı durdurması gerektiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "TSK'nın 4. gözlem gücü İdlib'e yerleşmeye başladı" dedi. Esad rejiminin muhalifleri hedef alan saldırılarına da tepki gösteren Çavuşoğlu, "Rusya ve İran, Esad rejimini durdurmalı" ifadelerini kullandı.
TRT
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